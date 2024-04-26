Η Sophia Bush «έσπασε» τη σιωπή της για την πολυσυζητημένη ερωτική της ζωή μέσα από κείμενό της που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Glamour».

Η 41χρονη σταρ αποκάλυψε τι συμβαίνει με την 38χρονη αθλήτρια Ashlyn Harris, μετά το διαζύγιό της το 2023 από τον Grant Hughes, τον οποίο παντρεύτηκε το 2022. Η Μπους αποκάλυψε ότι πλέον αυτοπροσδιορίζεται ως queer: «Νιώθω ότι επιτέλους μπορώ να αναπνεύσω», είπε.

Η ηθοποιός ανέφερε ότι είναι ερωτευμένη με την Ashlyn Harris, με την οποία έγιναν φίλες το 2019 και στη συνέχεια ξεκίνησε μια ρομαντική σχέση τον Οκτώβριο του 2023, αφού ο γάμος της με τον Grant τελείωσε και η Ashlyn εγκατέλειψε τη σύζυγό της.

«Δεν περίμενα να βρω την αγάπη», έγραψε η ίδια στο κείμενό της, υπογραμμίζοντας ότι η σχέση της με τη σύντροφό της είναι σπάνια και όμορφη. «Δεν ήξερα πως αυτό υπάρχει, παρά μόνο τη στιγμή που το βίωσα», γράφει, μεταξύ άλλων, η ηθοποιός.

Επίσης, η Sophia Bush αποκάλυψε ότι ποτέ δεν έκρυψε από τους προηγούμενους συντρόφους της τη σεξουαλική της ταυτότητα και σε όλους είχε πει ότι την ελκύουν οι γυναίκες. Εκτός από τον Hughes, η ηθοποιός ήταν παντρεμένη και με τον Chad Michael Murray από το 2005 έως το 2006.

Η Sophia Bush περιέγραψε λεπτομερώς τον αγώνα της για τη γονιμότητα με τον πρώην σύζυγό της, ο οποίος, όπως γράφει, ήταν σπαρακτικός. Όσο για το ότι ερωτεύτηκε την Ashlyn, η οποία είναι πρώην ποδοσφαιρίστρια, είναι μια νέα εμπειρία για την ίδια.

«Νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο να μην βλέπεις κάτι που ήταν μπροστά σου για πολύ καιρό, όταν δεν το είχες δει ποτέ ως επιλογή και δεν σε είχαν δει ποτέ ως επιλογή. Αυτό που είδα ήταν μια φίλη. Και τώρα ξέρω ότι σκέφτηκε το ίδιο πράγμα για μένα. Οι άνθρωποι που μας έβλεπαν -χωρίς να μας γνωρίζουν- δεν είχαν γνώση πόσος χρόνος χρειάστηκε, πόσες επώδυνες συζητήσεις έγιναν. Έγινε μεγάλη προσπάθεια να μην πληγώσουμε κανέναν».

Η ηθοποιός σημείωσε, επίσης, ότι ειπώθηκαν πολλά ψέματα, ενώ υπήρξαν και βίαιες απειλές προς το πρόσωπό της, επειδή ήταν με τη Harris. «Αυτοί που έλεγαν ότι άφησα τον πρώην μου, επειδή συνειδητοποίησα ξαφνικά ότι ήθελα να είμαι με γυναίκες, είναι συκοφάντες. Οι πρώην σύντροφοί μου γνώριζαν πολύ καλά τη σεξουαλική μου ταυτότητα και ότι μου άρεσαν οι γυναίκες», κατέληξε στο κείμενό της.

Πηγή: skai.gr

