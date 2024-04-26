Νηστεία: Ιδέες για ισορροπημένα γεύματα και τι να προσέξετε

Αποφάσισες να νηστέψεις, να μειώσεις το κρέας και τα γαλακτοκομικά, να κάνεις μία δοκιμή για το αν θα σου ταίριαζε ο βιγκανισμός. Όποια κι αν είναι η αιτία της αποχής από τα ζωικά προϊόντα, μπορεί αυτή η διατροφική επιλογή να αποδειχτεί ωφέλιμη για τον οργανισμό σου. Ωστόσο, εάν η νηστεία ή η αποχή από τα προϊόντα αυτά για μεγάλο διάστημα, είναι σημαντικό να συμβουλευτείς διαιτολόγο για να αποφύγεις τυχόν διατροφικές ελλείψεις. Με αφορμή όλα τα παραπάνω, απευθύνθηκα στη Θεώνη Καπερώνη, διαιτολόγο – διατροφολόγο, MS, με εξειδίκευση στη Διατροφογενετική-Διατροφική Επιγενετική για να μας πει περισσότερα σχετικά με τα οφέλη της νηστείας και όσα πρέπει να προσέχουμε.

Τι τρώμε στη νηστεία

Η καθολική αποχή από το κρέας και τα ζωϊκά προϊόντα, ήταν διαχρονικά μία διατροφική πρακτική που ακολουθείται από χιλιάδες πιστούς ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια του έτους. Δηλαδή, η βάση της διατροφής ενός ανθρώπου που νηστεύει βασίζεται στα εξής:

Σιτηρά/Δημητριακά

Φρούτα

Λαχανικά

Όσπρια (και σόγια)

Ξηροί Καρποί/Σπόροι/Ελαιόλαδο/Ελιές

Επομένως, τα άτομα που ακολουθούν το παραπάνω διατροφικό πρότυπο κατά τη διάρκεια της νηστείας προσλαμβάνουν μεγαλύτερες ποσότητες φυτικών ινών, αντιοξειδωτικών, φυτοχημικών συστατικών, βιταμινών A-C-E, καλίου, μαγνησίου και φυλλικού οξέος.

Ποια είναι τα οφέλη της νηστείας

Τα σωματικά οφέλη που παρέχει η νηστεία κατά τη διάρκεια της Σαρακοστής είναι πολυάριθμα. Αρχικά, με τη σωστή καθοδήγηση του διαιτολόγου μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στην απώλεια βάρους και στη μείωση του οιδήματος (πρηξίματα και κατακράτηση). Επίσης, με την εφαρμογή της νηστείας μπορεί να βελτιώσει κανείς σημαντικά βιοχημικούς δείκτες που σχετίζονται με το μεταβολικό σύνδρομο όπως η γλυκόζη νηστείας, η ολική χοληστερόλη, η «κακή» χοληστερόλη (LDL), τα τριγλυκερίδια και το ουρικό οξύ.

Όσον αφορά στην απώλεια βάρους, η κατανάλωση τροφίμων με χαμηλά λιπαρά, πλούσια σε φυτικές ίνες και η κατανάλωση μη επεξεργασμένων τροφίμων αποτελούν τους κυριότερους παράγοντες που συμβάλλουν αποτελεσματικά στην απώλεια βάρους.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.