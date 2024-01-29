Με αφορμή τις επικαιροποιημένες μετεωρολογικές προβλέψεις για επιδείνωση της κακοκαιρίας τις επόμενες ώρες, κλειστά θα παραμείνουν αύριο Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2024 τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε οκτώ δήμους της Αττικής – και ειδικότερα, στους Δήμους Μάνδρας-Ειδυλλίας, Φυλής, Αχαρνών, Διονύσου, Κηφισιάς, Ωρωπού, Πεντέλης και Παλλήνης (μόνο στην περιοχή της Ανθούσας).

Η σχετική απόφαση ελήφθη μετά το πέρας της σύσκεψης των εμπλεκόμενων φορέων υπό τον αρμόδιο Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Κικίλια και των Δημάρχων των περιοχών για την αντιμετώπιση των συνεπειών του δεύτερου κύματος κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει εντός των επόμενων ωρών την Αττική.

Η συγκεκριμένη απόφαση αποσκοπεί στην προστασία μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικού προσωπικού από ενδεχόμενους κινδύνους μετακίνησης, από και προς τις σχολικές μονάδες, ενώ γίνεται συνεχής επανεκτίμηση των δεδομένων για τις επόμενες ώρες και ημέρες.

Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε: «Σε απόλυτη συνεννόηση με τους Δήμους και τα συναρμόδια υπουργεία, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα για την προστασία των σχολικών κοινοτήτων. Η Περιφέρεια Αττικής συνδράμει στον σχεδιασμό για την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας με κάθε πρόσφορο τρόπο και κάθε διαθέσιμο μέσο, για όσο και όπου χρειαστεί. Συντονισμένα και μεθοδικά, δουλεύουμε για τον μετριασμό των συνεπειών του χιονιά και την προστασία των πολιτών».

