Σε γρίφο για γερούς λύτες έχει εξελιχθεί η εξαφάνιση του 31χρονου Μπάμπη ο οποίος αγνοείται για 13η ημέρα.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Skai.gr οι έρευνες των Αρχών έχουν επικεντρωθεί στην περιοχή Ευαγγελίστρια και συγκεκριμένα σε μια βαλτώδη έκταση ο οποίος είναι κυνηγότοπος.

Ωστόσο η περιοχή χαρακτηρίζεται ως «δύσκολη» και δύσβατη κάνοντας το έργο των Αρχών ιδιαίτερα δύσκολο.

Την ίδια ώρα λύθηκε το μυστήριο με τις κηλίδες αίματος που εντοπίστηκαν σε βάρκα στη λιμνοθάλασσα και μπήκαν στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Όπως προέκυψε το αίμα δεν είναι ανθρώπινο αλλά πτηνού. Μάλιστα οι αστυνομικοί εντόπισαν τον ιδιοκτήτη της βάρκας ο οποίος κατέθεσε πως με την συγκεκριμένη βάρκα είχε πάει πριν λίγες ημέρες για κυνήγι πάπιας

