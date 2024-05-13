H « θεωρία των 7 φίλων» (οι 7 φίλοι που έχεις ανάγκη στη ζωή σου), είναι τώρα τελευταία πολύ δημοφιλής στα social media, κυρίως στο ΤikTok.

H «θεωρία των 7 φίλων» που υποστηρίζει ότι όλοι χρειαζόμαστε επτά φίλους, που ο καθένας έχει διαφορετικό ρόλο στη ζωή μας.

Ποιοι είναι οι φίλοι που είναι απαραίτητοι στη ζωή μας

• Κάποιος φίλος από την παιδική σου ηλικία

• Εκείνος που σε κάνει να γελάς ακόμα και στην πιο δύσκολη στιγμή

• Ο φίλος με τον οποίο δεν χρειάζεται να μιλάς πολύ συχνά, αλλά κάθε φορά είναι σαν να μιλήσατε χθες

• Ο φίλος που μπορεί να ακούσει τα πάντα χωρίς να σε κριτικάρει

• Εκείνος που θα μπορούσε να είναι αδερφός σου

• Εκείνος τον οποίο δεν μπορείς να φανταστείς να μην υπάρχει στη ζωή σου

• Εκείνος που θέλεις να του λες όλα τα ερωτικά σου κι ας ξέρεις ότι τα βαριέται

Ας δούμε τους φίλους μας με λεπτομέρειες

Ο φίλος από την παιδική σου ηλικία: Ξέρετε εκείνος ο φίλος που τον νιώθετε σαν το σπίτι σας, επειδή σας ξέρει όλη σας τη ζωή. Αυτός είναι. Μπορεί να ήσασταν γείτονες όταν μεγαλώνατε, συμμαθητές ή οι γονείς σας να έκαναν στενή παρέα. Υπάρχει μεγάλη άνεση μεταξύ σας που συνδέεται με την κοινή σας ιστορία.

Ο φίλος που θα μπορούσε να σε κάνει να γελάσεις σε οποιαδήποτε κατάσταση:Είναι πάντα έτοιμος για διασκέδαση, έτοιμος να σας ακολουθήσει παντού. Η παρέα του έχει απελευθερωτική δράση.

Ο φίλος με τον οποίο μπορεί να έχουν περάσει αιώνες χωρίς να μιλάς, αλλά τίποτα δεν αλλάζει: Μπορεί να ζείτε στις αντίθετες πλευρές του κόσμου ή να έχετε πολύ διαφορετικό τρόπο ζωής, αλλά κάθε φορά που σηκώνετε το τηλέφωνο για να τα πείτε, είναι σαν να μιλήσατε χθες.

Ο φίλος στον οποίο μπορείς να πεις τα πάντα: Ξέρεις ότι θα σε αποδεχτεί ξέροντας και τα πιο μεγάλα σου μυστικά. Δεν θα σε ντροπιάσει και δεν θα το πει σε κανέναν.

Εκείνος που είναι οικογένεια: Ξέρει την οικογένειά σου, θα ανοίξει το ψυγείο σου για να πάρει κάτι να πιεί χωρίς να ρωτήσει. Ξέρεις ότι θα είναι στη ζωή σου για πάντα.

Εκείνος με τον οποίο δεν μπορείς να φανταστείς ότι μπορεί να μην είστε φίλοι: Μιλάτε κάθε μέρα. Ξέρει ό,τι σας συμβαίνει και σας συμπαραστέκεται.

Ο φίλος που ξέρει τα πάντα για τα προβλήματα της σχέσης σας, παρόλο που έχει κουραστεί να τα ακούει: Σε περίπτωση που έχετε έναν φίλο στον οποίο λέτε συνεχώς τα προβλήματα της σχέσης, είναι σίγουρο ότι κάποια στιγμή θα σας στείλει σε…ψυχολόγο.

Για μετρήστε τώρα πόσους φίλους έχετε; Εσείς σε ποια κατηγορία ανήκετε; Θα κάνατε παρέα κάποιον σας εσάς;

