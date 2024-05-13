Ισραήλ: Σχεδιάζει την ανάπτυξη υπερόπλου με στόχο τους τρομοκράτες 

Νέο υπερόπλο φέρεται να θέλει να σχεδιάσει το Ισραήλ. Όπως μεταδίδει η Jerusalem Post ο υπουργός Άμυνας, Yoav Gallant, έδωσε εντολή στον επικεφαλής της Διεύθυνσης Έρευνας και Ανάπτυξης του Υπουργείου Άμυνας (DDR&D, ή MAFAT στα εβραϊκά), Danny Gold, να αναπτύξει έναν τύπο όπλου, που όμοιό του δεν υπάρχει.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο υπουργός Άμυνας ζήτησε να σχεδιαστεί ένα όπλο το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιείται αποτελεσματικά κατά των τρομοκρατικών οργανώσεων, ανάλογα με τα σενάρια μάχης στη συνεχιζόμενη εμπόλεμη κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, όπου οι τρομοκράτες καταφέρνουν να κρυφτούν κάτω από κτίρια και υπόγειες υποδομές σε μεγάλες περιοχές.

Η οδηγία του Gallant έρχεται στη συνέχεια των αμερικανικών απειλών ότι θα σταματήσουν τις αποστολές όπλων και στο πλαίσιο της ιστορικής επίθεσης του Ιράν στο Ισραήλ, που εκτόξευσε εκατοντάδες πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.

Η MAFAT ενημέρωσε τον υπουργό Άμυνας ότι η ανάπτυξη του συστήματος λέιζερ στον αέρα και στην ξηρά προχωρά πέρα από τις προσδοκίες. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν έχει διεξαχθεί ακόμη δοκιμή πυροδότησης με λέιζερ.

Έτοιμο εντός των επόμενων δύο ετών το υπό κατασκευή όπλο

Εκτιμάται ότι το σύστημα θα αναπτυχθεί τα επόμενα δύο χρόνια, για να αρχίσει να αναχαιτίζει αεροσκάφη, ρουκέτες και βλήματα όλμων και θα χρησιμεύσει ως συμπληρωματικό σύστημα του Iron Dome.

Η ανάπτυξη του συστήματος Arrow 4 προχωρά, επίσης, σύμφωνα με τις προσδοκίες σε συνεργασία με τις αμυντικές βιομηχανίες και ήδη προκαλεί σημαντικό ενδιαφέρον στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

Όλα αυτά, στο πλαίσιο της πρόσφατης επιτυχίας του συστήματος Arrow κατά των απειλών που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, το Ιράκ και την Υεμένη.





Πηγή: skai.gr

