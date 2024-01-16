Λογαριασμός
Θρίλερ με την εξαφάνιση του Μπάμπη στο Μεσολόγγι: Εξετάζεται αίμα που βρέθηκε σε βάρκα

Εντοπίστηκαν και αναλύονται οι συνομιλίες του 50χρονου κρεοπώλη με τον 31χρονο που εξαφανίστηκε

Μπάμπης Κούτσικος

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο Μεσολόγγι, καθώς οι αξιωματικοί που χειρίζονται την υπόθεση και συνεχίζουν τις έρευνες για τον 31χρονο, έχουν εντοπίσει μια κηλίδα αίματος σε βάρκα.

Παράλληλα οι αρχές εντόπισαν τις συνομιλίες που είχε ο 50χρονος κρεοπώλης, που ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που είδε τον Μπάμπη ζωντανό, πριν την εξαφάνισή του.

Άλλωστε, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί τυχαίο το γεγονός πως το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειoδικών εκφράζει τη βεβαιότητα ότι ο νεαρός Μπάμπης δολοφονήθηκε.

Ένα ακόμη στοιχείο είναι, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, το γεγονός ότι ο 50χρονος κρεοπώλης όταν προσήχθη στο ΑΤ και κρατήθηκε προσωρινά, στο κελί με άλλους 3 συγκρατούμενούς του, ρωτούσε να μάθει «τι γίνεται στον Κορυδαλλό» και τις συνθήκες που επικρατούν στη φυλακή.

