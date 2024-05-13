«Να θεωρείτε πλέον δεδομένη» την παράδοση της βασικής γραμμής του μετρό Θεσσαλονίκης τον Νοέμβριο του 2024, επισήμανε ο υφυπουργός Υποδομών, Νίκος Ταχιάος και υπενθυμίζοντας ότι οκτώ μήνες μετά θα ακολουθήσει η επέκτασή του προς την Καλαμαριά, ο ίδιος σημείωσε ότι «πλέον, ουσιαστικά μιλάμε για την επόμενη γενιά του μετρό στην πόλη, δηλαδή για τις επεκτάσεις του».

Έτσι, όπως πρόσθεσε, «τη Δευτέρα 20/5, παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, θα ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα της μελέτης ανάπτυξης μετρό Θεσσαλονίκης, οπότε και από εκεί θα δείτε ποιες είναι οι σχεδιαζόμενες επεκτάσεις του μετρό της πόλης». Ο ίδιος χωρίς να δίνει το «στίγμα», δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να δοθεί προτεραιότητα στη Δυτική Θεσσαλονίκη, κάτι που άλλωστε έχει επισημανθεί πολλές φορές στο παρελθόν.

Οι προαναφερόμενες τοποθετήσεις του κ. Ταχιάου, έγιναν στο πλαίσιο των δηλώσεών του το πρωί στην Κατερίνη, όπου και δόθηκε στην κυκλοφορία η αναβαθμισμένη σήραγγα (Σήραγγα Τ4) με κατεύθυνση προς τη Θεσσαλονίκη, μήκους ενός χιλιομέτρου. Η σήραγγα είναι αμφιδρομημένη, προς το παρόν, μέχρι να ολοκληρωθεί και το κομμάτι της καθόδου προς την Αθήνα, την άνοιξη του 2025.

Για το Flyover, ο υφυπουργός Υποδομών, αρκέστηκε να πει: «ξέρετε ότι πλέον δεν υπάρχει αναστολή εργασιών και το έργο προχωρά κανονικά».

