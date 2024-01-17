Νέες εξελίξεις αναμένονται στην υπόθεση της εξαφάνισης του 31χρονου Μπάμπη Κούτσικου στο Μεσολόγγι, ο οποίος αγνοείται από την Πέμπτη 4 Ιανουαρίου.

Σήμερα ξεκινά η 13η ημέρα των ερευνών, εντούτοις κανένα στοιχείο δεν έχει βρεθεί για το που μπορεί να βρίσκεται ο άτυχος άνδρας.

Σύμφωνα με το tempo24.gr, οι Αρχές είχαν εντοπίσει μια κηλίδα αίματος σε βάρκα στη λιμνοθάλασσα, η οποία εστάλη για διερεύνηση στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Όλοι θεώρησαν πως ένα πρώτο σημαντικό στοιχείο είχαν στα χέρια τους οι διωκτικές αρχές, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες δεν πρόκειται για κηλίδα από ανθρώπινο αίμα, αλλά πιθανότατα από πτηνό. Στο μεταξύ χθες επί ώρες, μέχρι αργά το βράδυ, κατέθεταν στην Αστυνομία Μεσολογγίου, δύο φίλοι του κρεοπώλη, που έχει μπει στο "κάδρο" των ερευνών, με τους οποίους φέρεται να έχει επικοινωνία ο 50χρονος.

Παράλληλα σήμερα ο δικηγόρος της οικογένειας Κώστας Δημόπουλος αναμένεται να εμφανιστεί στα δικαστήρια Μεσολογγίου, προκειμένου να καταθέσει μήνυση κατά του 50χρονου, που ήταν ο τελευταίος άνδρας που τον είδε, για ψευδομαρτυρία, καθώς έχει πέσει ,όπως θεωρεί η οικογένεια και με βάση το οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, σε πολλές αντιφάσεις αναφορικά με τις κινήσεις του εκείνη την μοιραία νύχτα.

«Ο αδελφός μου είναι νεκρός»

Η αδερφή του αγνοούμενου Μπάμπη στο Μεσολόγγι δηλώνει σίγουρη πως ο άνθρωπός της έχει πέσει θύμα εγκληματικής ενέργειας.

«Ο αδερφός μου κάπου είναι που είναι νεκρός και δεν μπορούν να βρουν το σώμα του. Να βρεθεί το σώμα του θέλουμε εμείς», είπε.

Εξάλλου, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών ενέκρινε το αίτημα του διοικητή του Τμήματος Ασφάλειας Μεσολογγίου για άρση του τραπεζικού απορρήτου στους λογαριασμούς τόσο του 50χρονου κρεοπώλη όσο και του 31χρονου Μπάμπη, επειδή ο κρεοπώλης ήταν ο τελευταίος που είδε και επικοινώνησε ο νεαρός για να ζητήσει πίσω τα 17.000 ευρώ που του είχε δανείσει.

