Παρέμβαση της εισαγγελέως ΑΠ για δικηγορική εταιρεία που διαφημίζει «'σκλαβοπάζαρο' με φτηνούς μετανάστες εργάτες» στο χώρο των κατασκευών

Η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη παρήγγειλε στον διευθύνοντα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών Αντώνη Ελευθεριάνο να διεξαγάγει ποινική προκαταρκτική έρευνα σχετικά με δημοσιεύματα του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου, τα οποία αναφέρονται σε δικηγορική εταιρεία που διαφημίζει «'σκλαβοπάζαρο' με φτηνούς μετανάστες εργάτες» και «ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΚΛΑΒΟΠΑΖΑΡΟ».

Ειδικότερα, η παραγγελία της κ. Αδειλίνη έχει ως εξής:

«Με αφορμή δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τύπου (902.gr) και του έντυπου τύπου (ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ), με τίτλους «Δικηγορική Εταιρεία διαφημίζει "σκλαβοπάζαρο" με φτηνούς μετανάστες εργάτες» και «ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΚΛΑΒΟΠΑΖΑΡΟ» αντιστοίχως, παρακαλούμε να διερευνήσετε τη διαλαμβανόμενη σ' αυτά σχετική καταγγελία του συνδικάτου οικοδόμων Αθήνας, προς διακρίβωση τυχόν αυτεπαγγέλτως διωκομένων αξιοποίνων πράξεων».

Σύμφωνα με τα επίμαχα δημοσιεύματα, «σύγχρονο σκλαβοπάζαρο στον χώρο των κατασκευών επιχειρεί να δημιουργήσει δικηγορική εταιρεία!» τα οποία συνεχίζουν:

«Συγκεκριμένα η δικηγορική εταιρεία… στο site της διαβεβαιώνει πως μπορεί να εξασφαλίσει μετανάστες σε τιμή ευκαιρίας, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη διαμονή τους εδώ και για να εργάζονται νόμιμα».

Χαρακτηριστικά στον τίτλο της διαφήμισης -σύμφωνα με τα δημοσιεύματα - αναφέρεται: «Η λύση στο υψηλό μισθολογικό κόστος: Μετανάστες εργαζόμενοι» και παρακάτω: «Αν θέλετε να προσλάβετε φτηνά εργατικά χέρια τότε η λύση είναι εδώ!».

Σύμφωνα με το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας, η δικηγορική εταιρεία έστειλε σχετικό email με τη διαφήμισή της «σε κατασκευαστική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο Ελληνικό», ενώ σε ανακοίνωσή του αναφέρει, ότι «διαφημίζουν την πραμάτεια τους ξεδιάντροπα στο διαδίκτυο επικαλούμενοι την ανάγκη των εργοδοτών του κλάδου όχι απλώς για εργατικά χέρια αλλά για μεγαλύτερα κέρδη όπως προσδοκούν και οι ίδιοι από τη δουλειά αυτή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

