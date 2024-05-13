Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ισραηλινοί διαδηλωτές βανδάλισαν φορτηγά με βοήθεια για τη Γάζα - Δείτε βίντεο

Πλάνα από τη σκηνή δείχνουν διαδηλωτές να μπλοκάρουν τα φορτηγά και να πετούν τις προμήθειες στον δρόμο

Γάζα, ανθρωπιστική βοήθεια

Την ώρα που εντείνονται οι ανησυχίες για την ανθρωπιστική κρίση που ήδη πλήττει του Παλαιστίνιους κατοίκους της Γάζας, διαδηλωτές του κινήματος Tzav 9 βανδάλισαν πολλά φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας, που κατευθύνονταν στον παλαιστινιακό θύλακα, στο σημείο ελέγχου Ταρκουμίγια κοντά στη Χεβρώνα στη νότια Δυτική Όχθη, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Πλάνα από τη σκηνή δείχνουν διαδηλωτές να μπλοκάρουν τα φορτηγά την ώρα που ηχούσε η σειρήνα για την τήρηση του ενός λεπτού σιγής για την Ημέρα Μνήμης. Στη συνέχεια οι διαδηλωτές ανέβηκαν στα φορτηγά και άρχισαν να πετούν τις προμήθειες στον δρόμο.

«Είναι ακατανόητο στο μυαλό και την καρδιά ότι ακριβώς την Ημέρα Μνήμης, η ισραηλινή κυβέρνηση ανοίγει μια διαδρομή ανεφοδιασμού από την Παλαιστινιακή Αρχή στη Χεβρώνα προς τους τρομοκράτες της Χαμάς στη Γάζα», δήλωσε το κίνημα Regavim τη Δευτέρα. «Δεν θα είμαστε η ασημένια πιατέλα στην οποία δόθηκε η Λωρίδα της Γάζας για την ίδρυση του παλαιστινιακού κράτους!».
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πόλεμος στη Γάζα ανθρωπιστική βοήθεια
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark