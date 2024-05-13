Την ώρα που εντείνονται οι ανησυχίες για την ανθρωπιστική κρίση που ήδη πλήττει του Παλαιστίνιους κατοίκους της Γάζας, διαδηλωτές του κινήματος Tzav 9 βανδάλισαν πολλά φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας, που κατευθύνονταν στον παλαιστινιακό θύλακα, στο σημείο ελέγχου Ταρκουμίγια κοντά στη Χεβρώνα στη νότια Δυτική Όχθη, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

תיעוד: מפגינים מתנועת "צו 9" חוסמים במעבר תרקומיא משאיות עם סיוע הומניטרי שיצאו מחברון לרצועת עזה - בזמן הצפירה@hod_barel pic.twitter.com/in2BSH7SWG May 13, 2024

Πλάνα από τη σκηνή δείχνουν διαδηλωτές να μπλοκάρουν τα φορτηγά την ώρα που ηχούσε η σειρήνα για την τήρηση του ενός λεπτού σιγής για την Ημέρα Μνήμης. Στη συνέχεια οι διαδηλωτές ανέβηκαν στα φορτηγά και άρχισαν να πετούν τις προμήθειες στον δρόμο.

ישראלים משתלטים על משאית עם סיוע הומניטרי לרצועת עזה. pic.twitter.com/QAhpcDnDp9 — יוני בן מנחם yoni ben menachem (@yonibmen) May 13, 2024

«Είναι ακατανόητο στο μυαλό και την καρδιά ότι ακριβώς την Ημέρα Μνήμης, η ισραηλινή κυβέρνηση ανοίγει μια διαδρομή ανεφοδιασμού από την Παλαιστινιακή Αρχή στη Χεβρώνα προς τους τρομοκράτες της Χαμάς στη Γάζα», δήλωσε το κίνημα Regavim τη Δευτέρα. «Δεν θα είμαστε η ασημένια πιατέλα στην οποία δόθηκε η Λωρίδα της Γάζας για την ίδρυση του παλαιστινιακού κράτους!».



