Η κλιματική κλίση έχει κυριολεκτικά καταργήσει τις εποχές, φέρνοντας τα πάνω κάτω όχι μόνον στον άνθρωπο με τα ακραία φαινόμενα, αλλά και στην πανίδα του πλανήτη.

Χαρακτηριστικό το παράδειγμα αχλαδιών στην περιοχή των Φαρσάλων που μέσα στο καταχείμωνο, είναι γεμάτες με ώριμα αχλάδια!

Απίστευτο κι όμως αληθινό, με το παράδοξο αυτό της φύσης, να αποδίδεται στις πολλές βροχές του φθινοπώρου αλλά και ταυτόχρονα στις πολύ υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες μέχρι και τον Δεκέμβριο.

Το αν τώρα, θα προλάβουν βάσει του… κανονικού προγράμματος να ανθίσουν και να βγάλουν καρπούς που θα ωριμάσουν προς το τέλος του καλοκαιριού όπως είθισται, αυτό μάλλον αποτελεί γρίφο με τη ρευστότητα των πραγμάτων…

