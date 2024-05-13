Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκαν δύο νεαροί για ξυλοδαρμό ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ και του φίλου του

Σε φυλάκιση 12 μηνών, με 3ετή αναστολή, καταδικάστηκαν από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης δύο νεαροί που κρίθηκαν ένοχοι για τον ξυλοδαρμό ποδοσφαιριστή της β’ ομάδας του ΠΑΟΚ κι ενός φίλου του, τον Οκτώβριο του 2022, ύστερα από νυχτερινή διασκέδαση, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Κρίθηκαν ένοχοι για επικίνδυνη σωματική βλάβη, με αναγνώριση του ελαφρυντικού του πρότερου σύννομου βίου. Από την αποδεικτική διαδικασία δεν προέκυψε η αιτία του επεισοδίου να ήταν οπαδικής φύσεως.

Οι δύο παθόντες (21 ετών), που παρέστησαν στη δίκη προς υποστήριξη της κατηγορίας, εξετάστηκαν από το δικαστήριο καταθέτοντας πως δέχθηκαν απρόκλητη επίθεση. Δια των συνηγόρων τους προσκόμισαν ιατρικές γνωματεύσεις για τα τραύματα που υπέστησαν, εξαιτίας των οποίων χρειάστηκε να νοσηλευτούν σε νοσοκομείο.

Στην απολογία του, ο πρώτος κατηγορούμενος (23 ετών) ανέφερε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ κι ότι ήταν πολύ εκνευρισμένος. Τόνισε δε, ότι κατά την συμπλοκή που ακολούθησε δέχθηκε κι αυτός χτυπήματα, ενώ ζήτησε συγγνώμη για την πράξη του, αναλαμβάνοντας την ευθύνη που του αναλογεί. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενός του απολογήθηκε ότι μεσολάβησε στο επεισόδιο επιχειρώντας να χωρίσει τις δύο πλευρές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

