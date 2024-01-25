Μεσολόγγι: «Σάρωμα» και σήμερα για την καραμπίνα και το κινητό του Μπάμπη - Καλούνται νέα πρόσωπα για κατάθεση

Στη χαρτογραφημένη περιοχή που εκτιμάται πως «θάφτηκαν» το κυνηγετικό όπλο και το κινητό τηλέφωνο του 31χρονου δολοφονηθέντος Μπάμπη Κούτσικου, στο Μεσολόγγι, με κατηγορούμενο τον 50χρονο προφυλακισθέντα πλέον στον Κορυδαλλό κρεοπώλη, πραγματοποιήθηκαν χθες Τετάρτη 24/01/2024, έρευνες από ειδική ομάδα του Στρατού.

Το «σάρωμα» από μηχάνημα ανίχνευσης μεταλλικών αντικειμένων το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες της «Πελοποννήσου», έφτασε στον κάμπο του Ευηνοχωρίου από τα Ιωάννινα, έγινε σε συγκεκριμένα σημεία. Εκεί όπου πιθανολογείται πως ο φερόμενος ως δράστης, έκρυψε ή έριξε στο νερό τα προσωπικά αντικείμενα του 31χρονου, στην προσπάθεια απόκρυψης σε βάρος του στοιχείων. Ωστόσο, οι έρευνες δεν είχαν κάποιο αποτέλεσμα και ως εκ τούτου η επιχείρηση αναζήτησης της καραμπίνας και του κινητού του θύματος θα συνεχιστούν και σήμερα.

Χθες το πρωί, όπως αποκάλυψε το pelop.gr, o 50χρονος που κατηγορείται για την ανθρωποκτονία οδηγήθηκε από την Πάτρα όπου κρατείτο, στο Κατάστημα Κράτησης του Κορυδαλλού, στο πλαίσιο εκτέλεσης της απόφασης προφυλάκισής του. Πάντως, κατά την παραμονή του στα κρατητήρια της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών, σε επικοινωνία με τους αστυνομικούς, όπως έγραψε αποκλειστικά χθες, η «Πελοπόννησος», ανέφερε: «Εχω τα χέρια μου καθαρά, δεν έχω καμία σχέση».

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, καλούνται από τις Αρχές για κατάθεση και νέα πρόσωπα καθώς, όπως τόνισε στην «Π» ανώτατος αξιωματικός, «η έρευνα δεν σταματάει μέχρι να βρούμε όλα τα στοιχεία. Δεν μένουμε μόνο στον 50χρονο και σε πρόσωπα του περιβάλλοντος του, θα ‘’απλώσουμε’’ την έρευνα και προς άλλες κατευθύνσεις».

