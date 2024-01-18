Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης

Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου κατά των μη κρατικών πανεπιστημίων που έχει προγραμματιστεί για τις 12 το μεσημέρι στα Προπύλαια.

Αυτή την ώρα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πανεπιστημίου, ενώ αναμένεται να κλείσουν και οι δρόμοι γύρω από την πλατεία Συντάγματος, καθώς θα πραγματοποιηθεί πορεία από τα Προπύλαια προς την Βουλή.

Αυξημένη είναι η κίνηση στις:

Βασ. Αμαλίας,

Βασ. Σοφίας

καθώς και στην κάθοδο της Αλεξάνδρας

Τροχαίο σημειώθηκε στο ρεύμα εξόδου της E.O Αθηνών Λαμίας με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα από το ύψος της γέφυρας Βαρυμπόμπης προς τον Άγιο Στέφανο καθως παραμένουν κλειστές οι δεξιες λωρίδες κυκλοφορίας

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.