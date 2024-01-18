Θεσσαλονίκη: Κατέρρευσε αναισθησιολόγος σε εφημερία στο νοσοκομείο Παπανικολάου

Κατέρρευσε 44χρονη αναισθησιολόγος στο τέλος της 24ωρης εφημερίας, στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ρεπόρτερ του ΣΚΑΙ Έλενα Χελβατζόγλου, το περιστατικό σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου και η αναισθησιολόγος, έπειτα από μία ιδιαίτερα απαιτητική εφημερία, ένιωσε έντονο μούδιασμα και τελικά διαπιστώθηκε ότι υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο.

Συγκεκριμένα, η 44χρονη γυναίκα είχε χειρουργείο από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, στη συνέχεια είχε μία διασωλήνωση και έπειτα πήγε να κοιμηθεί σε ένα εφημερίο το οποίο δεν είχε επαρκή θέρμανση, με αποτέλεσμα να εξαντληθεί ο οργανισμός της, να μουδιάσει και να υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο.

Οι συνάδελφοί της ξεκίνησαν αμέσως θρομβόλιση και ευτυχώς κατάφεραν να της σώσουν τη ζωή. Η 44χρονη έχει ένα μικρό πρόβλημα με το πόδι της αλλά οι γιατροί είναι αισιόδοξοι.

Τέλος η 44χρονη αναφέρθηκε στην τραγική κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο. «Γιατροί εργάζονται 10 με 12 εφημερίες ο καθένας», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε πως πριν από λίγο διάστημα συνάδελφός της έπαθε λοίμωξη στο μάτι και παραλίγο να το χάσει, ενώ μία ακόμη γιατρός κατέρρευσε με αποτέλεσμα να σπάσει το χέρι της.

Πηγή: skai.gr

