Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης
Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων
- στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, ανά τμήματα,
- στον Σκαραμαγκά ,
- στον ανοδικό άξονα Αρδηττού - Βασιλέως Κωνσταντίνου,
- στην ανηφόρα της Κατεχάκη προς τον Καρέα καθώς και
- στην παραλιακή προς Πειραιά ανά τμήματα.
Πηγή: skai.gr
- Μυτιλήνη: Άνδρας σκότωσε με μαχαίρι δύο κουνέλια - Συνελήφθη μετά από καταγγελία
- Ηλεία: Συνεχίζονται για τέταρτη ημέρα οι έρευνες για τον 45χρονο αγνοούμενο – Πού επικεντρώνονται οι έρευνες (Βίντεο)
- Στο κυνήγι της Greek Mafia: Τρεις οι συλλήψεις, άλλοι πέντε ταυτοποιήθηκαν - Το μεσημέρι στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.