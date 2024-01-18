Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ποιοι δρόμοι έχουν κίνηση αυτή την ώρα

Πού είναι πολύ αυξημένη η κυκλοφορία

κινηση

Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης

Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων

  • στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, ανά τμήματα,
  • στον Σκαραμαγκά ,
  • στον ανοδικό άξονα Αρδηττού - Βασιλέως Κωνσταντίνου,
  • στην ανηφόρα της Κατεχάκη προς τον Καρέα καθώς και
  • στην παραλιακή προς Πειραιά ανά τμήματα.
Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κίνηση τώρα Κηφισός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark