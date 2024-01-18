Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης

Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων

στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, ανά τμήματα,

στον Σκαραμαγκά ,

στον ανοδικό άξονα Αρδηττού - Βασιλέως Κωνσταντίνου,

στην ανηφόρα της Κατεχάκη προς τον Καρέα καθώς και

στην παραλιακή προς Πειραιά ανά τμήματα.

Πηγή: skai.gr

