Εξαφάνιση στο Μεσολόγγι: Κοντά στην επίλυση του μυστηρίου οι Αρχές – Γιατί κλήθηκε για συμπληρωματική κατάθεση ο κρεοπώλης

Συνεχίζονται οι έρευνες για την υπόθεση εξαφάνισης του 31χρονου στο Μεσολόγγι.

Ο 50χρονος κρεοπώλης, ο οποίος παραμένει ως βασικός ύποπτος των ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας, χθες αργά το απόγευμα κρίθηκε απαραίτητο να κληθεί και πάλι στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αιτωλοακαρνανίας, προκειμένου να υποβληθεί σε εξέταση, καθώς έχουν διαπιστωθεί αρκετές αναντιστοιχίες σε αυτά που έχει υποστηρίξει και στα όσα έχουν μπορέσει οι αστυνομικοί να συλλέξουν, είτε με αξιοποίηση μαρτυρικών καταθέσεων, είτε με βίντεο, οπτικό υλικό, αλλά και από την ανάλυση των κινητών τηλεφώνων.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα παρέμενε και κατά τη διάρκεια της νύχτας, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις και για αυτά τα οποία του έχει αποδώσει ένας συγκρατούμενος του σε κελί κράτησης στην Αστυνομική Διεύθυνση.

Φέρεται να είχε υποστηρίξει το άτομο αυτό ότι τον ρώτησε για το πώς είναι η κατάσταση στις φυλακές Κορυδαλλού και να του αναφέρει ότι έχει μπλέξει αποδεχόμενος, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, ανθρωποκτονία. Δεν έχει μέχρι στιγμής αποδειχθεί κάτι.

Ενδιαφέρον επίσης προκύπτει και από την εμπλοκή ενός προσώπου ηλικίας 36 ετών, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν και αυτός στην περιοχή της εξαφάνισης. Υπάρχει στίγμα από το κινητό του τηλέφωνο, ενώ φαίνεται να έχει ανταλλάξει και κάποια μηνύματα με τον 50χρονο, τα οποία έχουν σβηστεί.

Εκτιμούν οι αρχές ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά στην επίλυση του συγκεκριμένου μυστηρίου.

Βέβαια, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένα ίχνος από τον 31χρονο, ο οποίος αναζητείται από τις 4 Ιανουαρίου.

