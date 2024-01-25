Στην 3η πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού, συγκρατούμενος στο κελί του με βαρυποινίτη για ναρκωτικά, βρίσκεται πλέον ο 50χρονος κρεοπώλης, βασικός κατηγορούμενος για την δολοφονία του Μπάμπη Κούτσικου στο Μεσολόγγι.

Ο κατηγορούμενος πέρασε τις 5 πρώτες ώρες «ασφαλείας» στην απομόνωση προκειμένου να του γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις.

Κάποια στιγμή δήλωσε «εγώ δεν θα αντέξω εδώ, θα αυτοκτονήσω» και εξετάστηκε από τον Ψυχολόγο της φυλακής. Κρίθηκε όμως ότι μπορεί να μεταφερθεί στο κελί του με ασφάλεια.

Οι έρευνες συνεχίζονται – τα νέα στοιχεία

Καμία περίπτωση πίσω από την δολοφονία του 31χρονου Μπάμπη να υπάρχει αρχαιοκαπηλία, ξεκαθαρίζει η αστυνομία, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ Χρήστο Στρατουλάκο, με αφορμή τα πολλά σενάρια των τελευταίων ημερών

Εν τω μεταξύ, η ασφάλεια έχει κάνει «φύλλο και φτερό» το τεφτέρι με τις δοσοληψίες του θύματος , προκειμένου από εκεί να αντλήσει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το κίνητρο της δολοφονίας.

Επίσης, μέχρι τώρα δεν φαίνεται να υπάρχει συνεργός όσον αφορά την μεταφορά της σορού του 31χρονου στο σημείο που βρέθηκε νεκρός ο Μπάμπης.

Ένα άλλο στοιχείο που προέκυψε είναι ότι στο λάπτοπ του Μπάμπη υπήρχε σύστημα εξόρυξης ή παραγωγής κρυπτονομισμάτων.

Τέλος, ώρες μετά την εξαφάνιση το κινητό έδινε στίγμα σε δύο περιοχές στο κέντρο του Μεσολογγίου.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.