Για απάτη με πρόσχημα την αγορά και τον εκτελωνισμό εισαγόμενων αυτοκινήτων από τη Βουλγαρία κατηγορούνται δύο άνδρες, οι οποίοι διατηρούσαν κατά το παρελθόν μάντρα αυτοκινήτων στη δυτική Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για 48χρονο και 47χρονο, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Προηγήθηκαν δύο καταγγελίες που αφορούσαν απάτη συνολικού ύψους 65.500 ευρώ. Η πρώτη έγινε από έναν άνδρα, 51 ετών, ο οποίος ανέφερε ότι παρέδωσε στους «μαντράδες» 25.000 ευρώ για την αγορά και τον εκτελωνισμό δύο αυτοκινήτων από τη γειτονική χώρα, οχήματα τα οποία τού υπέδειξαν σε φωτογραφίες αλλά ουδέποτε παρέλαβε.

Η δεύτερη περίπτωση αφορούσε 40χρονο έμπορο, ο οποίος κατήγγειλε ότι οι ιδιοκτήτες της μάντρας παρουσιάστηκαν ως φερέγγυοι επιχειρηματίες, με πολλές διασυνδέσεις με εμπόρους αυτοκινήτων στη Βουλγαρία, και τον έπεισαν να συνεργαστεί μαζί τους προκειμένου να καλύπτει το τμήμα της αγοράς, του εκτελωνισμού και πιθανές βλάβες που θα παρουσίαζαν τα οχήματα που θα εισήγαγαν. Ο ίδιος -κατά την καταγγελία- υποτίθεται πως θα εισέπραττε ένα μέρος από τις πωλήσεις των αυτοκινήτων.

«Στο πλαίσιο της συνεργασίας τους ουδέποτε τού κατέβαλαν τα χρηματικά ποσά από την πώληση αυτοκινήτων, καθώς επίσης και από την πώληση οχήματος ιδιοκτησίας του και από την υποτιθέμενη αγορά τεσσάρων οχημάτων για λογαριασμό της εταιρείας του 40χρονου, με αποτέλεσμα να τον εξαπατήσουν και να τού αποσπάσουν συνολικά το χρηματικό ποσό των 40.500 ευρώ» όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

