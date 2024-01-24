Μετά τον εντοπισμό της σορού του 31 ετών Μπάμπη στο Μεσολόγγι, οι έρευνες στην περιοχή συνεχίζονται προκειμένου να βρεθούν το κυνηγετικό όπλο και το κινητό του θύματος, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση ολοκληρώθηκε.

Μια φορά και από κοντινή απόσταση έχει πυροβοληθεί ο 31χρονος Μπάμπης. Αυτό φέρεται να είναι το συμπέρασμα της ιατροδικαστικής έρευνας.

Όπως είχε δείξει και η αυτοψία που είχε γίνει στο τόπο της δολοφονίας χρησιμοποιήθηκε δεκάβολο μονόκαννο κυνηγετικό όπλο που χρησιμοποιείται στο κυνήγι αγριογούρουνου.

Ο άτυχος Μπάμπης δέχτηκε τα σκάγια του όπλου από μπροστά και ψηλά.

Κοντά στο σημείο της δολοφονίας εντοπίστηκε ένα κομμάτι από φυσίγγιο που έχει σταλεί για έλεγχο στα εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. Και σήμερα οι έρευνες για τον εντοπισμό της καραμπίνας και του κινητού του θύματος βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Την ίδια ώρα, δεν αποκλείεται η πιθανότητα και άλλων εμπλεκομένων στην υπόθεση ενώ έμφαση δίνεται στο να βρεθεί το κίνητρο και για αυτό – εκτός των άλλων- αναζητούνται και μαρτυρίες.

Σύμφωνα με αρμόδιες αστυνομικές πηγές ο εντοπισμός της σορού σίγουρα θα δώσει στοιχεία στις αρχές για την έρευνα της υπόθεσης. Στοιχεία τα οποία θα αποκλείσουν ή θα αποδείξουν και τη συμμετοχή ίσως και κάποιου συνεργού.

