Χανιά: «Έφυγε» η Ραφαέλα Πιτσικάλη μετά από μία γενναία «μάχη» 3,5 ετών με τον καρκίνο

Το γελαστό κορίτσι, με το απαράμιλλο θάρρος, δεν είναι πια ανάμεσά μας… Η Χανιώτισσα Ραφαέλα Πιτσικάλη «έφυγε» από τη ζωή λίγες μόλις ημέρες μετά τα 21α γενέθλιά της (γεννηθείσα στις 5 Ιανουαρίου 2003), χτυπημένη από μία σπάνια μορφή καρκίνου, με την οποία πάλεψε με σθένος και μεγάλη ψυχική δύναμη, από τον Ιούνιο του 2020 έως και σήμερα, χωρίς, ωστόσο, δυστυχώς, να καταφέρει να βγει νικήτρια.

Η Ραφαέλα Πιτσικάλη νοσηλευόταν από τις αρχές Αυγούστου του 2023 στο εξειδικευμένο MD-Anderson Cancer Center, στο Χιούστον, έχοντας διαρκώς στο πλευρό της τη μητέρα της, Βέση, και ανά τακτά χρονικά διαστήματα τον πατέρα της, Ανδρέα, ο οποίος ταξίδευε από τα Χανιά στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για να είναι δίπλα στο δεύτερο από τα τέσσερα, συνολικά, παιδιά της οικογένειας.

Για να καταστεί δυνατή η νοσηλεία της επί μήνες στο συγκεκριμένο Αντικαρκινικό Κέντρο χρειάστηκε να συγκεντρωθεί ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, κάτι που έγινε κατορθωτό χάρη στην πρωτοφανή ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση χιλιάδων πολιτών, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν με περίσσευμα καρδιάς και αλληλεγγύης στο κάλεσμα που είχε απευθύνει στα μέσα Ιουνίου 2023 η οικογένεια, μέσω του Τύπου.

Η ζωή της οικογένειας Πιτσικάλη άλλαξε δραματικά τον Ιούνιο του 2020, όταν η 17χρονη, τότε, Χανιώτισσα είχε εισαχθεί στο Νοσοκομείο Αττικόν με έντονους πόνους και μικρή απόκριση στα αναλγητικά. Η διάγνωση άλλαξε όλη της τη ζωή: Σάρκωμα Ewing.

Έκτοτε έδινε καθημερινά, με θάρρος και χαμόγελο, με την αμέριστη στήριξη της οικογένειάς της, αλλά και συμπολιτών μας, μια πολύ δύσκολη «μάχη». Χημειοθεραπείες, νοσηλεία - διαμονή για μεγάλο χρονικό διάστημα στο Ογκολογικό Νοσοκομείο «Ελπίδα», εγχείρηση στην Ελλάδα για την απομάκρυνση του όγκου.

Τον Οκτώβριο του 2021 υπήρξε η πρώτη υποτροπή, που αντιμετωπίστηκε με δεύτερη επέμβαση και με ακτινοβολίες.

Τον Μάιο του 2023, υπήρξε, δυστυχώς, δεύτερη υποτροπή.

Η οικογένεια τής Ραφαέλας Πιτσικάλη, μετά την απόφαση των θεραπόντων γιατρών ότι δεν μπορεί να γίνει νέα επέμβαση στην Ελλάδα, αποφάσισε να απευθυνθεί σε Αντικαρκινικά Κέντρα του εξωτερικού κι έτσι προγραμματίστηκε, για τις 8 Αυγούστου 2023, η επίσκεψή της Ραφαέλας στο εξειδικευμένο MD-Anderson Cancer Center, στο Χιούστον των ΗΠΑ, όπου παρέμενε έως και τη στιγμή που άφησε την τελευταία της πνοή.

Στο τελευταίο της βίντεο, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, η Ραφαέλα Πιτσικάλη, εμφανώς καταβεβλημένη, συνέχιζε να στέλνει μηνύματα ελπίδας, με ευχές για υγεία σε όλο τον κόσμο, ενώ την επόμενη μέρα είχε αναρτήσει μία οικογενειακή φωτογραφία, γράφοντας: «Μπορεί ο νέος χρόνος να μας βρήκε στο νοσοκομείο αλλά το σημαντικότερο ήταν ότι μας βρήκε μαζί. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε πάντα στο πλευρό μου και στα όμορφα και στα άσχημα… του χρόνου να είμαστε όλοι μαζί σπίτι μας. Σας λατρεύω».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.