Συνεχείς και εντατικοί είναι οι έλεγχοι που διενεργούν αστυνομικοί Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, με σκοπό τον εντοπισμό ατόμων που ενέχονται σε περιπτώσεις διακίνησης και κατοχής ναρκωτικών ουσιών.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά το χρονικό διάστημα από απογευματινές ώρες της Παρασκευής (19/01) έως πρωινές ώρες σήμερα (24/01), αστυνομικοί των Διευθύνσεων Άμεσης Δράσης και Ασφάλειας Θεσσαλονίκης συνέλαβαν, σε διάφορες περιοχές του Νομού, συνολικά είκοσι οκτώ (28) άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκαν δικογραφίες για παράβαση του Νόμου περί ναρκωτικών, ενώ κατασχέθηκαν ποσότητες κάνναβης, ηρωίνης, κοκαΐνης και ναρκωτικών δισκίων.

Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις σύλληψης:

68χρονου ημεδαπού, από αστυνομικούς της Ομάδας «Ζ» βραδινές ώρες του Σαββάτου (20/010, διότι κατείχε (11) συσκευασίες κοκαΐνης, συνολικού βάρους (8,8) γραμμαρίων, (13) συσκευασίες κάνναβης, συνολικού βάρους (54,5) γραμμαρίων και (6) συσκευασίες κάνναβης (σε μορφή σοκολάτας), συνολικού βάρους (33,8) γραμμαρίων. Επιπλέον, στη κατοχή του, βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των (840) ευρώ, ως προερχόμενο από εμπορία ναρκωτικών.

62χρονου ημεδαπού, μεσημβρινές ώρες χθες (23/01) από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ανατολικής Θεσσαλονίκης, καθώς στην οικία του στην περιοχή της Ανάληψης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 2 δέματα ηρωίνης, συνολικού βάρους (33,5) γραμμαρίων, 5 φιαλίδια μεθαδόνης, συνολικού βάρους (512) γραμμαρίων, 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, το χρηματικό ποσό των (4.000) ευρώ, προερχόμενο από εμπορία ναρκωτικών και 2 κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούσε για τις παράνομες συναλλαγές του.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.



Πηγή: skai.gr

