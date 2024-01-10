Μεσολόγγι: Δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στο αυτοκίνητο του κρεοπώλη

Ο νεαρός άντρας αγνοείται από τις 4 Ιανουαρίου και τα αγαπημένα του πρόσωπα να αγωνιούν, ενώ όσο περνούν τα 24ωρα ενισχύεται το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας.

Οι αρχές «χτενίζουν» την περιοχή, που άφησε το τελευταίο του στίγμα ο 31χρονος, και επικεντρώνονται στις κινήσεις του 50χρονου κρεοπώλη, του ανθρώπου που φέρεται να είναι ο τελευταίος που είδε ζωντανό τον αγνοούμενο, καθώς εκείνο το βράδυ τον μετέφερε από το σπίτι του στα ΤΕΙ Μεσολογγίου για να συναντήσει έναν άγνωστο άνδρα.

Σύμφωνα με το ΜEGA, κλειδί στην έρευνα των Αρχών είναι μια καταγραφή στις 20:40 από κάμερα της Ιονίας Οδού, όπου φαίνεται το αυτοκίνητο του κρεοπώλη να κινείται στην παλιά εθνική οδό.

Παρά το γεγονός, πως έχει καταγραφεί από τη συγκεκριμένη κάμερα, δεν εντοπίζεται σε κάμερα ασφαλείας από βενζινάδικο που υπάρχει λίγο πιο κάτω. Έτσι, οι αστυνομικοί υποθέτουν πως ο κρεοπώλης έχει στρίψει νωρίτερα.

Σημειώνεται ότι οι έρευνες έχουν επεκταθεί στην λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου και στην ορεινή Ναυπακτία.

Από την έρευνα έχει προκύψει πως δεν βρέθηκαν ίχνη αίματος στη θέση του συνοδηγού στο αυτοκίνητο του κρεοπώλη. Ωστόσο, οι Αρχές δεν έχουν ξεκαθαρίσει αν ήταν μόνος του στο αμάξι.

Οι έρευνα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια συνεχίζεται ώστε να διαπιστωθεί από το στίγμα του κινητού του ποια διαδρομή έχουν ακολουθήσει.

