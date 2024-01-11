Συγκεκριμένα από τις 6 το απόγευμα της Τετάρτης 10 Ιανουαρίου μέχρι τις 18:45:

-Στην Αρτάκη ένας οδηγός δίκυκλου έπεσε με σφοδρότητα πάνω σε ένα Ι.Χ αυτοκίνητο.

Ο άνδρας με το μηχανάκι δέχθηκε αμέσως τις πρώτες βοήθειες από εθελοντές της Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης Εύβοιας όμως ήταν εμφανώς σε κατάσταση μέθης.

Μόλις ειδοποιήθηκε η τροχαία και ασθενοφόρο ο χτυπημένος και γεμάτος αίματα οδηγός του δικύκλου σηκώθηκε με δυσκολία επιβιβάσθηκε σε ένα ταξί και έφυγε από το σημείο του ατυχήματος αφήνοντας το μηχανάκι του πεσμένο στην άκρη του δρόμου.

-Λίγο αργότερα στην περιοχή Δοκός από σύγκρουση δυο οχημάτων υπήρξε σοβαρός τραυματισμός ενός οδηγού

-Στη συνέχεια στην περιοχή της έξω Παναγίτσας Χαλκίδας ένα αυτοκίνητο παρέσυρε πεζό που προσπαθούσε να διασχίσει το δρόμο τραυματίζοντας τον σοβαρά.

Το γεγονός ότι και τα τρία αυτά ατυχήματα συνέβησαν σε πολύ κοντινό χρόνο μεταξύ τους και σε σχετικά μικρή χιλιομετρική απόσταση (Δοκός- Έξω παναγίτσα Αρτάκη) προκάλεσε ασφυξία στους διασώστες και την τροχαία που δεν προλάβαιναν να τρέξουν από το ένα περιστατικό στο άλλο.

Και για τα τρία περιστατικά η τροχαία Χαλκίδας διενεργεί προανάκριση.

