Η ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας σε διυπουργική σύσκεψη στην Καρδίτσα

Το σύνολο των θεμάτων που αφορούν το πρόγραμμα ανασυγκρότησης της Θεσσαλίας θα συζητηθεί σήμερα σε διυπουργική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στην Καρδίτσα.

Σε αυτή θα μετάσχουν οι υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Τριαντόπουλος, ο υφυπουργός Υποδομών, Νίκος Ταχιάος, οι γενικοί γραμματείς Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπακογιάννης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Στρατάκος και ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυκουρέντζος.

Στη συνέχεια η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατά τη διάρκεια τετραήμερης περιοδείας σε περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες, θα πραγματοποιήσει σειρά συσκέψεων με φορείς της Θεσσαλίας.

Πιο αναλυτικά, σήμερα το απόγευμα κυβερνητικό κλιμάκιο αποτελούμενο από τους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρη Αυγενάκη, Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Θεόδωρο Σκυλακάκη, τον υφυπουργό Υποδομών, Νίκο Ταχιάο, τον γγ Ευρωπαϊκών Πόρων και Υποδομών, Δημήτρη Παπαγιαννίδη και τον γγ Αστικού Περιβάλλοντος, Θύμιο Μπακογιάννη, θα έχει σύσκεψη με τους εκπροσώπους των ΤΟΕΒ και του ΓΟΕΒ της Θεσσαλίας.

Οι υφυπουργοί του ΥΠΑΑΤ, Διονύσης Σταμενίτης και Σταύρος Κελέτσης και ο γγ Γιώργος Στρατάκος θα έχουν συνάντηση με παραγωγούς ζαχαρότευτλων.

Αύριο Παρασκευή οι κ.κ. Αυγενάκης, Κελέτσης και Στρατάκος θα έχουν συσκέψεις με μελισσοκόμους, πτηνοτρόφους, χοιροτρόφους, την Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή Κτηνοτροφικών Φορέων, Αγροτικό Συνεταιρισμό ΕΝΙΠΕΑ στα Φάρσαλα, τον Αγροτικό Συνεταιρισμό ΘΕΣΤΟ στη Λάρισα αλλά και την Ομοσπονδία Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας στην Ελασσόνα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, το Σάββατο ο αρμόδιος υπουργός θα έχει συνάντηση με τη Διεπαγγελματική Βάμβακος, ενώ αργότερα μαζί με τον κ. Κελέτση θα έχουν σύσκεψη με εκπροσώπους των Επιμελητηρίων της χώρας.

Ο κ. Σταμενίτης και οι γγ Γιώργος Στρατάκος, Κώστας Μπαγινέτας και Δημήτρης Παπαγιαννίδης, καθώς και ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, Ανδρέας Λυκουρέντζος, θα πραγματοποιήσουν επίσκεψη στα παρακάρλια χωριά και συνάντηση με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Τυρνάβου.

Τέλος, την Κυριακή, κλιμάκια του υπουργείου αποτελούμενα από τους υφυπουργούς, Διονύση Σταμενίτη, Σταύρο Κελέτση και τους γγ Γιώργο Στρατάκο, Κώστα Μπαγινέτα και Δημήτρη Παπαγιαννίδη θα επισκεφθούν τα Θερμοκήπια Κακαράτζα στην Καρδίτσα, τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Τρικάλων, την Αργιθέα Καρδίτσας, την Φαρκαδώνα και το Κεραμίδι, το Αγναντερό Καρδίτσας και τα Καλύβια το Γλύνος Τρικάλων, τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Αργυροπουλίου και Πλατανούλιας Τυρνάβου, καθώς και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στη Φαλάνη, στη Γιάννουλη και στην Τερψιθέα. Τέλος θα γίνει συνάντηση και με τη ΔΕΕΠ ΝΔ Τρικάλων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.