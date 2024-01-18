Μεσολόγγι- Εξαφάνιση Μπάμπη: Οι αντιφάσεις που οδήγησαν σε σύλληψη του κρεοπώλη

Ιδιαιτέρως φορτισμένο είναι το κλίμα τις τελευταίες στο Μεσολόγγι μετά και την σύλληψη του 50χρονου κρεοπώλη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του 31χρονου Μπάμπη Κούτσικου.

Ο 50χρονος κρεοπώλης, βασικός ύποπτος για δολοφονία πλέον, υπέπεσε σε σειρά αντιφάσεων κατά την διάρκεια της δεκαεξάωρης ανάκρισης του στην οποία ωστόσο δεν έδωσε καμία απάντηση επιμένοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με την εξαφάνιση του 31χρονου.

Η πρώτη αντίφαση του βασικού υπόπτου σχετίζεται με την αναφορά του πως άφησε τον αγνοούμενο στον κόμβο του ΤΕΙ Μεσολογγίου και εν συνεχεία υποστήριξε ότι γύρισε σπίτι.

Θεωρητικά θα έπρεπε να έχει γυρίσει σε χρονικό διάστημα πέντε με έξι λεπτά.

Οι αστυνομικοί του επεσήμαναν πως έχει καταγραφεί από κάμερες να κινείται τόσο στο Μεσολόγγι όσο και στην περιοχή από το Μεσολόγγι προς την λιμνοθάλασσα και το Ευηνοχώρι.

Πρόκειται για χρονικό διάστημα μιας ώρας και δέκα λεπτών για το οποίο δεν έδωσε απαντήσεις.

Επίσης δεν έδωσε απαντήσεις για το γεγονός πως ο ίδιος την πρώτη φορά που κατέθεσε υποστήριξε πως είχε αφήσει σπίτι το κινητό του ενώ του επισημάνθηκε πως κεραία κιςητής τηλεφωνίας κατέγραψε το στίγμα του κινητού του σε σημεία στα οποία έγιναν κατά το προηγούμενο διάστημα έρευνες για τον εντοπισμό του Μπάμπη.

Τέλος, ρωτήθηκε, χωρίς να δώσει ικανοποιητική απάντηση, για το γεγονός πως η μητέρα του Μπάμπη, έχει καταθέσει πως εικοσιτέσσερις ώρες πριν την εξαφάνιση του γιού της, γνώριζε πως αυτός είχε πάει για κυνήγι μαζί με τον κατηγορούμενο στην περιοχή της λιμνοθάλασσας, εκεί όπου έχει καταγραφεί η παρουσία του μια μέρα μετά.

Ερωτήθηκε ειδικότερα από τους αστυνομικούς εάν μετέβη στο σημείο για να ελέγξει εάν ήθελε να εποπτεύσει τον χώρο και δεν έδωσε καμία απάντηση.

Αξίζει να σημειωθεί πως ταυτόχρονα υπάρχει κρατούμενος ο οποίος βρέθηκε στο ίδιο κελί με τον κρατούμενο όταν αυτός συνελήφθη αρχικώς για οπλοκατοχή και επωνύμως έχει καταθέσει πως ο κρεοπώλης του είπε πως εκεί που έχει θάψει τον Μπάμπη, δεν πρόκειται να τον βρει κανένας.

Παράλληλα του ζήτησε πληροφορίες για το πως είναι οι συνθήκες στον Κορυδαλλό.



