Επαναπατρίζεται ο Ελληνας δόκιμος του «St. Nikolas»

Eπαναπατρίζεται ο Ελληνας δόκιμος πλοίαρχος του ελληνόκτητου δεξαμενόπλοιου «St Nikolas» με σημαία νήσων Μάρσαλ, το οποίο κατελήφθη από στρατιωτικές δυνάμεις του Ιράν.

Κατόπιν σχετικών οδηγιών του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με ενέργειες του Πρέσβη της Ελλάδας στην Τεχεράνη Στυλιανού Γαβριήλ, που έγιναν αποδεκτές από το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών, κατέστη δυνατός ο επαναπατρισμός του.

Ο Έλληνας δόκιμος αξιωματικός κατευθύνεται αυτή την ώρα προς την Ελλάδα.

«Η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στην ασφαλή απελευθέρωση όλων των μελών του πληρώματος. Οι υπόλοιποι 18 ναυτικοί, που εξακολουθούν να βρίσκονται επάνω στο δεξαμενόπλοιο που είναι αγκυροβόλιο του Μπαντάρ Αμπάς στο Ιράν, είναι όλοι καλά στην υγεία τους και έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν με τις οικογένειές τους" τονίζεται στην ανακοίνωσή της Empire Navigation Inc.

Προστίθεται επίσης ότι η εταιρεία βρίσκεται επίσης σε επαφή με τον Πρέσβη των Φιλιππίνων στο Ιράν, ο οποίος πρόκειται να επισκεφθεί το πλοίο μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών που επιβάλλονται από τις τοπικές αρχές.

Επισημαίνει ότι η κυβέρνηση των Φιλιππίνων καταβάλλει από την πρώτη κιόλας μέρα του περιστατικού συνεχείς διαπραγματευτικές προσπάθειες για την ασφαλή επιστροφή και των υπολοίπων ναυτικών που είναι καλά στην υγεία τους.

Σημειώνεται ότι το πλοίο κατελήφθη από ομάδα ενόπλων ενώ έπλεε φορτωμένο με περίπου 145.000 μετρικών τόνους αργού πετρελαίου, έχοντας ξεκινήσει από τη Βασόρα στο Ιράκ με προορισμό την Aliaga στην Τουρκία μέσω της διώρυγας του Σουέζ.

Όπως έχουν μεταδώσει ιρανικά μέσα ενημέρωσης, το φορτίο του πλοίου κατασχέθηκε μετά από δικαστική εντολή από το ιρανικό πολεμικό ναυτικό.

Πηγή: skai.gr

