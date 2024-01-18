Με την εξέταση των πρώτων μαρτύρων για τα βάναυσα μέχρι θανάτου - σύμφωνα με την κατηγορία - χτυπήματα που δέχθηκε ο Ζακ Κωστόπουλος στις 21 Σεπτεμβρίου 2018 στην οδό Γλάδστωνος από δύο καταστηματάρχες, ξεκίνησε ενώπιον του μικτού ορκωτού Εφετείου η εκδίκαση της υπόθεσης.

Κατηγορούμενοι σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση του αποτρόπαιου θανάτου του 33χρονου, δικάζονται ο 81χρονος κοσμηματοπώλης Σπυρίδων Δημόπουλος και ο μεσίτης Αθανάσιος Χορταριάς 65 ετών, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό σε κάθειρξη 10 ετών ο καθένας.

Oι δύο κατηγορούμενοι καταστηματάρχες είναι ελεύθεροι, καθώς, ο μεν κοσμηματοπώλης βρίσκεται σε κατ' οίκον περιορισμό λόγω ηλικίας (και ήταν σήμερα απών από τη δίκη), ενώ ο συγκατηγορούμενός του, παρών στο εδώλιο, είναι ελεύθερος με αναστολή εκτέλεσης της ποινής του. Ο μεσίτης είχε οδηγηθεί στην φυλακή μετά την πρωτόδικη απόφαση, ωστόσο μετά από δυο μήνες έκτισης, πέτυχε να του δοθεί αναστολή.

Στο βούλευμα αναφέρεται ότι ο Κωστόπουλος «εισήλθε για άγνωστη αιτία» στο κοσμηματοπωλείο του 81χρονου επί της οδού Γλάδστωνος, του οποίου η πόρτα ήταν ανασφάλιστη από τον ιδιοκτήτη λόγω της ολιγόλεπτης απουσίας του. Το θύμα, σύμφωνα με τη δικογραφία, ήταν σε υπερδιέγερση και όταν "ασφάλισε" η πόρτα και δεν μπορούσε να βγει, άρχισε να χτυπά με πυροσβεστήρα, αρχικά την γυάλινη θύρα και στην συνέχεια το κατώτερο επίπεδο της βιτρίνας που θρυμματίστηκε. Όταν το θύμα επιχείρησε να συρθεί για να βγει από εκεί, δέχθηκε αλλεπάλληλα σφοδρά χτυπήματα στο κεφάλι και το σώμα από τον κοσμηματοπώλη και τον μεσίτη. Τα αλλεπάλληλα σφοδρά χτυπήματα που δέχθηκε ο 33χρονος σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση "συντέλεσαν στην πρόκληση οργανικού στρες, το οποίο με τη σειρά του προκάλεσε τις ισχαιμικού τύπου αλλοιώσεις του μυοκαρδίου που αποτέλεσαν την τελική αιτία θανάτου".

Σήμερα στο δικαστήριο, μέσα σε μία γεμάτη από κόσμο αίθουσα, τον κύκλο των καταθέσεων άνοιξαν ο αδελφός και η μητέρα του Ζακ Κωστόπουλου, οι οποίοι ζητούν την τιμωρία των δύο κατηγορουμένων . Οι ίδιοι οι κατηγορούμενοι δηλώνουν αθώοι, ισχυριζόμενοι πως δεν ήταν η δική τους δράση η αιτία θανάτου του 33χρονου ακτιβιστή.

Οι οικείοι του θύματος, τόνισαν στο δικαστήριο πως οι δύο καταδικασθέντες σε πρώτο βαθμό, ακόμη και τώρα δείχνουν να μη έχουν κατανοήσει την βαρύτητα και την αγριότητα της πράξης τους.

«Πεντέμισι χρόνια τώρα ζητάμε το αυτονόητο - δικαιοσύνη και τιμωρία. Οι δύο κατηγορούμενοι δεν είδαν αυτό που έκαναν σαν έγκλημα. Τους θεωρώ άκρως επικίνδυνους. Αν κάποιος είναι επικίνδυνος σε αυτή την ιστορία δεν ήταν το παιδί μου. Σας εκλιπαρώ για να αποδώσετε δικαιοσύνη" είπε η μητέρα του 33χρονου, Ελένη Κωστοπούλου, η οποία τόνισε πως οι κατηγορούμενοι δεν της ζήτησαν ποτέ συγγνώμη για την πράξη τους.

Λίγο νωρίτερα, ο αδελφός του θύματος Νίκος Κωστόπουλος, στην κατάθεσή του είχε πει: «Τον αδελφό μου τον σκότωσαν στις κλωτσιές. Εδώ και πέντε χρόνια δυστυχώς, αυτοί οι άνθρωποι θεωρούσαν πως ο Ζαχαρίας δεν άξιζε να ζει, και φαίνεται ότι δεν είναι άξιος και για δικαιοσύνη, γιατί βλέπω ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι έξω».

Αναφερόμενη στην κρίσιμη ημέρα, η μητέρα του Ζακ Κωστόπουλυ εξέφρασε στο δικαστήριο την άποψη πως ο γιος της είχε μπει στο κοσμηματοπωλείο να προστατευθεί, γιατί πιθανά "κάποιος η κάτι τον φόβισε" . Πρόσθεσε επίσης, ότι "η αστυνομία δεν έκανε κανέναν έλεγχο και έτσι δεν μάθαμε ποτέ γιατί μπήκε σε δύο μαγαζιά. Αισθάνομαι ότι σε αυτό το έγκλημα, η αστυνομία, επειδή είχε συμμετοχή, δεν έκανε όλα τα απαιτούμενα. Υπήρχαν τόσες κάμερες. Γιατί δεν αξιοποιήθηκαν; Γιατί δεν έγινε έρευνα;" αναρωτήθηκε.

Ο Νίκος Κωστόπουλος, στην δική του κατάθεση τόνισε ότι ποτέ δεν επιβεβαιώθηκαν οι ισχυρισμοί των δύο κατηγορουμένων ότι ο 33χρονος μπήκε στο κοσμηματοπωλείο για να ληστέψει. "Η αστυνομία ενημέρωσε τη θεία μου ότι ο Ζαχαρίας μπήκε να ληστέψει και σκοτώθηκε. Αυτό δεν επιβεβαιώθηκε, γιατί δεν ήταν η αλήθεια" είπε, ενώ επισήμανε πως "αν δεν υπήρχαν τα βίντεο, δυστυχώς δεν θα μαθαίναμε την αλήθεια".

Η μάρτυρας Αγγελική Σπανού, το τελευταίο πρόσωπο που είχε μιλήσει με το θύμα, στην κατάθεσή της είπε: "Εκείνη την ημέρα μιλήσαμε στο τηλέφωνο. Ενστικτωδώς εγώ κατάλαβα ότι δεν ήταν καλά. Τον ρώτησα πού είναι και μου είπε στην Ομόνοια. Μου είπε 'μην κλείσεις το τηλέφωνο'. Και εκεί κατάλαβα ότι είχα δίκιο. Τον ρώτησα αν φοβάται ή κινδυνεύει και μου απάντησε "ναι, μην κλείσεις το τηλέφωνο". Ήξερα ότι λόγω της ομοφυλοφιλίας του είχε δεχθεί πολλές φορές bulling. Τον ρώτησα και εγώ τι συμβαίνει, μήπως σε κυνηγάει κάποιος; Με αυτήν την απορία θα πεθάνω και εγώ ...Το μόνο που μου είπε, μην κλείσεις το τηλέφωνο και κάποια στιγμή τον άκουσα να λέει 'συγνώμη κύριε, να σας ρωτήσω κάτι;'. Και πριν ακούσω την απάντηση, έκλεισε το τηλέφωνο. Το μυαλό μου δεν πήγε σε κάτι συγκεκριμένο, αλλά φαντάστηκα ότι κάποιο bulling θα του έκαναν πάλι», συμπλήρωσε η κυρία Σπανού η οποία ανέφερε πως "τον Ζακ τον είχα σαν παιδί μου".

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 26 Ιανουαρίου 2024, με τις καταθέσεις των ιατροδικαστών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.