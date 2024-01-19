Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 19/01 στον Κοτσικιά του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας.

Σύμφωνα με πληροφορίες ένας εργάτης καταπλακώθηκε από δέντρο κατά την διαδικασία της κοπής του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Άνθρωποι που βρίσκονταν στο σημείο προσπάθησαν να του προσφέρουν πρώτες βοήθειες, ενώ ειδοποίησαν της Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ..

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες, με δύο οχήματα της πυροσβεστικής Μαντουδίου, οι οποίοι απεγκλώβισαν τον άνδρα που μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας.

Λόγω της κατάστασής του εξετάζεται η μεταφορά του σε Νοσοκομείο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.