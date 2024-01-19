Παραδόθηκαν σήμερα 10 νέα ασθενοφόρα στο ΕΚΑΒ από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που ήρθαν να προστεθούν στα 7 που ήδη παραδόθηκαν εντός του 2023.

Οι πόροι για τα 17 αυτά ασθενοφόρα προήλθαν από δωρεές Ελλήνων συμπολιτών μας στον ειδικό λογαριασμό Covid-19.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ Αθήνας, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστή Χατζηδάκη, του Υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη και του προέδρου του ΕΚΑΒ, Νικόλαου Παπαευσταθίου.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης, ο Κωστής Χατζηδάκης και ο Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσαν ότι:

Οι δαπάνες για την Υγεία έχουν αυξηθεί κατά 46,5%, σε σχέση με το 2019.

Ο Κρατικός Προϋπολογισμός του 2024 προβλέπει επιπλέον χρηματοδότηση 481 εκατ. ευρώ για τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας.

Προχωρεί η σύσταση Ειδικής Μικτής Επιτροπής Συνεργασίας των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ειδικότερα, σκοπός της Επιτροπής είναι αφενός η καταγραφή των αναγκών χρηματοδότησης των υποδομών υγείας και αφετέρου η μέριμνα για ορθή διαχείριση των διαθέσιμων πόρων.

Ο Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε: «Με την παράδοση σήμερα 10 ασθενοφόρων από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο ΕΚΑΒ ολοκληρώνεται η παράδοση 17 συνολικά ασθενοφόρων. Τα χρήματα, να σημειώσουμε ότι προέρχονται από εθελοντικές προσφορές Ελλήνων πολιτών, που έγιναν σε έναν ειδικό λογαριασμό, ο οποίος είχε ανοίξει όταν δοκιμαζόταν η κοινωνία από την κρίση του κορονοϊού.

Θέλω να ευχαριστήσω τους συμπολίτες μας, που από το υστέρημά τους, πολλές φορές, συνέβαλαν στην απόκτηση αυτών των ασθενοφόρων. Χρειαζόμαστε τέτοιου είδους κινήσεις από όλους, στο μέτρο του δυνατού, διότι η Ελλάδα θα αλλάξει ακόμα περισσότερο, όταν αλλάξουμε όλοι εμείς. Και οι συμπολίτες μας αυτοί, που συνέβαλαν προς αυτή την κατεύθυνση δείχνουν το δρόμο.

Θέλω να σημειώσω ότι τα τελευταία 4 χρόνια οι δαπάνες για την υγεία έχουν αυξηθεί κατά 46,5% από τον προϋπολογισμό. Δεν σημαίνει όμως αυτό ότι το σύστημα υγείας δεν έχει προβλήματα. Το αντίθετο. Τα έχει υπογραμμίσει πρώτος ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και γι’ αυτό έχουμε δεσμευτεί σε περισσότερες προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και σε περαιτέρω στήριξη της υγείας. Μόνο για το 2024, ο προϋπολογισμός προβλέπει επιπλέον χρηματοδότηση 481 εκατ. ευρώ για τα νοσοκομεία μας.

Με τον Άδωνι Γεωργιάδη, το νέο Υπουργό Υγείας, έχουμε ξεκινήσει ήδη να συνεργαζόμαστε για να δούμε επιμέρους ανάγκες του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Συστήματος Υγείας και ως προς την περαιτέρω στήριξη, αλλά και για την χρηστή διαχείριση των πόρων. Και είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που μόλις την περασμένη εβδομάδα από κοινού αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε μια μικτή επιτροπή των δύο Υπουργείων, Οικονομικών και Υγείας, που θα ασχολείται σε συνεχή βάση με τα θέματα της χρηματοδότησης της υγείας και της χρηστής διαχείρισης των πόρων με τη συνδρομή ειδικών. Είμαι σίγουρος ότι χάρη στην προσπάθεια που θα κάνει και ο ίδιος η κατάσταση θα βελτιωθεί. Έχουμε υποχρέωση απέναντι σε όλους τους συμπολίτες μας. Το θέμα της υγείας είναι, προφανώς, θέμα ανθρωπιάς».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε: «Θα ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τις χιλιάδες συμπολιτών μας, που εν μέσω του κύματος της πανδημίας τότε, θέλησαν να δώσουν λίγα χρήματα για να ενισχύσουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Χιλιάδες άνθρωποι θα διασωθούν από αυτά τα 17 ασθενοφόρα χάρη στη συνδρομή των διασωστών και όλων των μελών του ΕΚΑΒ, το οποίο θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω. Είναι ένα δείγμα του πώς η κοινωνική αλληλεγγύη και η ενσυναίσθηση μπορεί να κάνει τις ανθρώπινες κοινωνίες και την Ελλάδα μας καλύτερη.

Με τον Υπουργό Οικονομικών, πράγματι, έχουμε ξεκινήσει σκληρή δουλειά από τις πρώτες μου μέρες στο Υπουργείο Υγείας - τον ευχαριστώ γι’ αυτό. Με τον Κωστή Χατζηδάκη έχουμε χρόνια μια πολύ στενή συνεργασία και ταιριάζουμε στον τρόπο που σκεφτόμαστε. Ο σκοπός μας είναι από τη μία να περιστείλουμε τη σπατάλη -όπου υπάρχει- στο σύστημα υγείας, αλλά από την άλλη όλοι οι πόροι που θα εξοικονομούνται να επιστρέφουν στο σύστημα υγείας, όπως είπε ο κ. Πρωθυπουργός, και έτσι να βελτιώνουμε διαρκώς το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών στους συμπολίτες μας. Μία απόδειξη είναι η σημερινή προσφορά αυτών των ασθενοφόρων που είναι ένα έμπρακτο τέτοιο δείγμα και θα ακολουθήσουν και πολλά άλλα μέσα στο χρόνο γιατί είμαι βέβαιος ότι όλοι γνωρίζετε ότι ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αναδείξει το ζήτημα της υγείας στην απόλυτη προτεραιότητα της δεύτερής του θητείας».

Ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, Νικόλαος Παπαευσταθίου, δήλωσε: «Σήμερα με την παράδοση 10 ασθενοφόρων ολοκληρώνεται η δωρεά του Υπουργείου Οικονομικών, ουσιαστικά η δωρεά της ελληνικής κοινωνίας προς το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας. Αυτά τα ασθενοφόρα, μαζί με όλο τον υπόλοιπο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, ο οποίος αναβαθμίζεται, αλλά και το προσωπικό του ΕΚΑΒ το οποίο έχει ενισχυθεί, αλλά θα ενισχυθεί περαιτέρω, μπορούν να διασφαλίσουν την παροχή υψηλού επιπέδου επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας στους συμπολίτες μας, που το έχουν πραγματικά ανάγκη.

Θέλω, λοιπόν, να τονίσω και να διαβεβαιώσω ότι αυτά τα ασθενοφόρα στα κατάλληλα χέρια, που είναι τα χέρια των εκπαιδευμένων διασωστών νοσηλευτών και γιατρών του ΕΚΑΒ θα πιάσουν τόσο και θα μπορέσουν να σώσουν χιλιάδες ζωές τα επόμενα χρόνια».

Επισημαίνεται ότι τα 10 νέα ασθενοφόρα θα καλύψουν κρίσιμες ανάγκες στις περιοχές της Θεσσαλονίκης, Κοζάνης, Τρίπολης, Εύβοιας, Καβάλας, Αλεξανδρούπολης και Ηρακλείου. Τους προηγούμενους μήνες είχε ολοκληρωθεί η παράδοση άλλων 6 ασθενοφόρων σε Αττική και Φθιώτιδα, καθώς και μίας Κινητής Μονάδας για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ Αθηνών.

Στην τελετή παρευρέθηκαν, επίσης, ο Αντιπρόεδρος του ΕΚΑΒ, Παναγιώτης Κουτσουμπέλης και ο Β’ Αντιπρόεδρος ΕΚΑΒ, Μιχάλης Αγρανιώτης.

Με την παράδοση των ασθενοφόρων, οι δύο Υπουργοί ξεναγήθηκαν από τον Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών του ΕΚΑΒ Αθήνας, ιατρό Δημήτρη Πύρρο, στο Συντονιστικό Κέντρο της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΚΑΒ, στο τηλεφωνικό κέντρο του 166 και στο ΚΕΠΥ του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια στην Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων του ΕΚΑΒ, που διαχειρίζεται την πανδημία.

Πηγή: skai.gr

