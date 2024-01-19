Άνηθος, σπανάκι, ρύζι και το καρναβάλι Αρχίζει! Μια μέρα μας χωρίζει από την Ημέρα Έναρξης του Πατρινού Καρναβαλιού 2024 και έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Το Πατρινό Καρναβάλι 2024 ανοίγει επίσημα καλωσορίζοντας τους αναρίθμητους θερμούς φίλους του το Σάββατο 20 Ιανουαρίου με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων που θα ξετυλιχτεί στους δρόμους της Πάτρας κατά τη διάρκεια όλης της μέρας έως αργά το βράδυ.

Το πρώτο μεγάλο ραντεβού της καρναβαλικής περιόδου θα δοθεί στις 21.00 στην Πλατεία Γεωργίου Α΄, την πλατεία του Καρναβαλιού μας, όπου θα διεξαχθεί η Τελετή Έναρξης του Πατρινού Καρναβαλιού 2024.

Στην επίσημη έναρξη και στο πλαίσιο του τελετουργικού ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης θα κηρύξει την έναρξη του Πατρινού Καρναβαλιού 2024 που έως και την Κυριακή 17 Μαρτίου θα έχει την τιμητική του προσφέροντας δυνατές συγκινήσεις και αξέχαστες εμπειρίες στους αναρίθμητους φίλους του.

Όμως για όλη την Ημέρα της Έναρξης η ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας έχει ετοιμάσει ένα πληθωρικό πρόγραμμα εκδηλώσεων καλώντας τον κόσμο να κατέβει στο κέντρο της Πάτρας και δίνοντάς του πολλές αφορμές για γνήσια καρναβαλική διασκέδαση.

Κεντρικό σύνθημα της ανοικτής αυτής πρόσκλησης τί άλλο εκτός από το φετινό θέμα του Πατρινού Καρναβαλιού:

«Τι κι αν μας “μπριζώνουν”;

Τα όνειρά μας συνεχίζουν να μας ψηλώνουν.

Be Unplugged! λοιπόν»

Οι πρωινές δράσεις που θα ξετυλιχτούν περιλαμβάνουν καρναβαλικές πομπές με ξεφάντωμα στο ρυθμό των κρουστών, ακροβατικά-ζογκλερικά, μουσικές, χορούς και άφθονη διάθεση για καρναβαλικές ευχές αφού στο επίκεντρο θα βρεθεί η παράδοση του καρναβαλικού λαβάρου στο Δημαρχείο Πατρών

Πρωινές δράσεις και παράδοση καρναβαλικού λαβάρου στο Δημαρχείο

Από το πρωί στο κέντρο της πόλης οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ξεχωριστές δράσεις:

11:00 Άφιξη Μουσικού άρματος στην Πλατεία Τριών Συμμάχων.

11:00 Αναχώρηση μουσικού συγκροτήματος κρουστών Ritmo Loco Street Band συνοδεία της Κριτικής Επιτροπής από την οδό Μιαούλη στην συμβολή της με την οδό Ρήγα Φεραίου. Η πορεία που θα ακολουθηθεί είναι : Μιαούλη, Ρήγα Φεραίου, Αγίου Νικολάου -άφιξη 11:30 στην πλατεία Τριών Συμμάχων.

11:00 Συγκέντρωση όλων των συμμετεχόντων της Τελετής Καρναβαλικού Λαβάρου στην Πλατεία Τριών Συμμάχων

11:30 Αναχώρηση πομπής από την Πλατεία Τριών Συμμάχων. Η πορεία που θα ακολουθηθεί είναι : άνοδος στην Αγίου Νικολάου, Μαιζώνος, Κάτω μέρος Πλατείας Γεωργίου - Μαιζώνος -άφιξη στο Δημαρχείο.

Προπορεύονται το συγκρότημα κρουστών Ritmo Loco Street Band αναστατώνοντας με τα κρουστά τους, ακολουθούν οι X-Saltibagos, η Πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας Ήρα Κουρή και τα μέλη του Δ.Σ., η Βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού Γεωργία Σακκά, μέλη της Γνωμοδοτικής και Κριτικής Επιτροπής, Εθελοντές, η τελάλισσα Μαρία Αγουρίδη με το Μουσικό Άρμα και οι υπόλοιποι συμμετέχοντες και καρναβαλιστές.

12.00 Την πομπή θα καλωσορίσει στην πόρτα του Δημαρχείου ο Δήμαρχος Πατρέων που, υπό τους αποκριάτικους παιανισμούς της Δημοτικής Μουσικής, θα παραλάβει το καρναβαλικό λάβαρο από την πρόεδρο της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας. Την εκδήλωση θα σφραγίσει το έθιμο του σοκολατοπόλεμου από τον Δήμαρχο, την Πρόεδρο της ΚΕΔΗΠ και τους εκπροσώπους των συλλόγων των σοκολατοριχτών από το μπαλκόνι του Δημαρχείου.

Το λάβαρο του Πατρινού Καρναβαλιού 2024 θα παραμείνει αναρτημένο στο Δημαρχείο μέχρι το τέλος των εκδηλώσεων (17 Μαρτίου) σηματοδοτώντας τη μεγάλη γιορτή της καρναβαλικής πρωτεύουσας.

Μετά την παράδοση του καρναβαλικού λαβάρου το μουσικό συγκρότημα κρουστών Ritmo Loco Street Band και οι X-Saltibagos θα μεταφέρουν κέφι, ρυθμό, χαρά και καρναβαλικά χρώματα στους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας ακολουθώντας τη διαδρομή: Μαιζώνος, Παντανάσσης, Ρήγα Φεραίου, Γεροκωστοπούλου –άφιξη στην Πλατεία Γεωργίου. Εκεί θα γίνουν με τον κόσμο μια παρέα χορεύοντας σε ρυθμούς άφρο - λάτιν υπό τον ήχο των κρουστών.

Οι απογευματινές και βραδινές δράσεις

Στιγμή το κέντρο της Πάτρας δεν θα μείνει καρναβαλικά βουβό αφού από νωρίς το απόγευμα, στις 18.30 στη πλατεία Γεωργίου DJ’S μουσική (πάρτι) μας καλεί να συντονιστούμε με τις επιλογές των γνωστών djs Τάκη Αγγελόπουλου και Παναγιώτη Μουζάκη που θα ανεβάσουν τα καρναβαλικά ντεσιμπέλ. Μαζί τους οι παρουσιαστές Βάσω Καλοκαιρινού και Αλέξανδρος Μπίστας (ερασιτέχνες ηθοποιοί) θα αλληλοεπιδρούν με το κοινό.

20.00 Ο καταξιωμένος θίασος θεατρικού δρώμενου (Θέατρο Δρόμου Helix) με την Baroque Παρέλαση θα αναχωρήσει από το Δημαρχείο ακολουθώντας τη διαδρομή: Μαιζώνος, Βότση, Ρήγα Φεραίου, Ερμού, Μαιζώνος- άφιξη στο κάτω μέρος της Πλατείας Γεωργίου. Η Baroque Παρέλαση είναι μια δράση με τη μορφή νυχτερινής παρέλασης, ιδιαίτερα εντυπωσιακή, επικοινωνιακή και ταιριαστή με το πνεύμα της καρναβαλικής γιορτής. Συμμετέχουν δέκα ηθοποιοί και τρεις μουσικοί με κρουστά. Ψηλά ξυλοπόδαρα με αναρτήσεις, τεράστιες φούστες και εντυπωσιακά κοστούμια διαφορετικών χρωμάτων, ακροβάτες, ζογκλέρ με φωτιές, και Αρλεκίνοι συνθέτουν μια μαγική, ονειρική εικόνα, σκορπώντας χαρά και γέλιο σε μικρούς και μεγάλους. Πρόκειται για ένα άλλο σπουδαίο θέαμα εφάμιλλο με την περσινή εμφάνιση του θιάσου Helix στην παρέλαση των αρμάτων την τελευταία Παρασκευή του περσινού Καρναβαλιού.

Η ώρα της επίσημης έναρξης του Πατρινού Καρναβαλιού 2024 θα είναι στις 21.00 στην πλατεία Γεωργίου Α΄ και ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης έχοντας δίπλα του την Πρόεδρο της ΚΕΔΗΠ θα κηρύξει την έναρξη. Οι καθιερωμένες σοκολατορίψεις των σωματείων των σοκολατοριχτών θα αφήσουν την απαραίτητη γλυκιά πινελιά.

