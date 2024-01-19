Μεσολόγγι: Δεν αποκλείει την εμπλοκή κι άλλου ατόμου, η εκπρόσωπος Τύπου ΕΛΑΣ

«Δεν αποκλείεται η εμπλοκή κι άλλου ατόμου», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Mega νωρίτερα σήμερα.

«Η έρευνα δεν σταματάει εδώ, καθώς δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την εμπλοκή άλλων ανθρώπων. Θα συνεχίζουμε να εξετάζουμε ό,τι στοιχείο βρίσκουμε για να μπορέσουμε να βρούμε αυτόν τον άνθρωπο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα τόνισε ότι δεν έχει ξεκαθαριστεί το κίνητρο, ενώ τα στοιχεία που έχει στα χέρια της η αστυνομία δείχνουν ότι δόθηκε κάποιο ραντεβού ανάμεσα στον Μπάμπη και τον κρεοπώλη, αλλά όχι για κυνήγι.

Άκαρπες είναι μέχρι και σήμερα οι έρευνες στο Μεσολόγγι για την εντοπισμό της σορού του 31χρονου Μπάμπη, ο οποίος μετά και την σύλληψη του 50χρονου κρεοπώλη, θεωρείται ότι έπεσε θύμα δολοφονίας.

Ειδικοί εκτιμούν ότι η σορός μπορεί να αργήσει να βρεθεί - ακόμα και μήνες – ενώ η αδερφή του δήλωσε ότι θα ψάξουν μόνοι τους «μέτρο προς μέτρο» όλο τον κάμπο.

Ο 50χρονος κρεοπώλης έχει κριθεί προφυλακιστέος, χωρίς να έχει ομολογήσει την δολοφονία του 31χρονου και αναμένεται να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα.

Ωστόσο, την πρώτη φορά που συνελήφθη για οπλοκατοχή, φέρεται να είχε δηλώσει σε συγκρατούμενό του στο αστυνομικό μέγαρο Μεσολογγίου ότι « εκεί που έχει θαφτεί ο Μπάμπης, δεν πρόκειται να τον βρει κανείς».

Μάλιστα, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ, Χρήστο Στρατουλάκο, κατά την διάρκεια της πρώτης σύλληψή του, ο 50χρονος φέρεται να ρώτησε επίσης το ίδιο άτομο για τις συνθήκες κράτησης στις φυλακές Κορυδαλλού.

Ο συγκρατούμενός του, τότε κατάλαβε ότι κάτι συμβαίνει με τον 50χρονο και του είπε ψέματα ότι έχει κάνει φυλακή στον Κορυδαλλό για να του αποσπάσει περισσότερες πληροφορίες.

Ο άνθρωπος αυτός μίλησε στον ΣΚΑΙ και έστειλε μήνυμα στον κατηγορούμενο κρεοπώλη να μιλήσει και να πει την αλήθεια – είτε ότι το έκανε αυτός, είτε εάν γνωρίζει κάτι – προκειμένου η οικογένεια του θύματος να πάρει τις απαντήσεις που ζητά.



