Ελεύθεροι υπό όρους οι δύο κατηγορούμενοι για το κύκλωμα μαστροπείας ανηλίκων

Για το κύκλωμα μαστροπείας ανηλίκων κλήθηκαν να απολογηθούν σήμερα μια νεαρή γυναίκα και ένας 64χρονος, ο οποίος φέρεται να ήταν πελάτης.

Η 26χρονη, που φέρεται να είχε κομβικό ρόλο στο κύκλωμα μαστροπείας, καθώς έκλεινε ραντεβού στα νεαρά κορίτσια και τα συνόδευε κιόλας στα ερωτικά ραντεβού, αφέθηκε ελεύθερη, ενώ της επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της υποχρεωτικής εμφάνισης δύο φορές το μήνα σε Αστυνομικό Τμήμα.

Ο 64χρονος, ο οποίος φαίνεται πως είχε σεξουαλικές επαφές επί αμοιβή με τις συγκεκριμένες νεαρές κοπέλες και μάλιστα πολλές φορές πλήρωνε το ποσό των 150 αλλά και 200 ευρώ για κάθε ερωτική τους συνάντηση, αφέθηκε επίσης ελεύθερος υπό τον όρο της εμφάνισης σε Αστυνομικό Τμήμα και με εγγύηση 5.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα έφτασαν και απολογήθηκαν τρεις ακόμα συλληφθέντες από το συγκεκριμένο κύκλωμα: Μία 31χρονη με καταγωγή από την Αλβανία, ένας 34χρονος Έλληνας – ο οποίος φέρεται πως φωτογράφιζε τα κορίτσια, τα ανέβαζε σε ιστοσελίδες, και ένας 54χρονος, ο οποίος φέρεται πως ήταν πελάτης των κοριτσιών.

Οι δύο πρώτοι προφυλακίστηκαν.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.