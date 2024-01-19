Φωτογραφικά ντοκουμέντα στα οποία αποτυπώνεται η δράση της Greek Mafia ήρθαν στο φως της δημοσιότητας. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, οι αρχές πρόλαβαν και συνέλαβαν την τελευταία στιγμή έναν από τους εκτελεστές της οργάνωσης πριν διαφύγει στο εξωτερικό.

Στα φωτογραφικά ντοκουμέντα που συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία αποτυπώνονται οι διαδρομές που ακολούθησε με το αυτοκίνητο του ο Βασίλης Ρουμπέτης από τις 10 έως τις 23 Απριλίου και τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα της αστυνομίας, τον ακολουθούσαν με το δικό τους όχημα.

Τα στίγματα των κινητών τηλεφώνων

Τα στίγματα δύο κινητών τηλεφώνων που χρησιμοποιούσαν οι δράστες δείχνουν ότι τον ακολουθούσαν εκτός από το σπίτι του και στις επιχειρήσεις του, ακόμη και στο στάδιο Καραϊσκάκη, που είχε μεταβεί να παρακολουθήσει τον ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ Ολυμπιακού – ΑΕΚ.

Τα κινητά τηλέφωνα τα είχαν αγοράσει από την Οδησσό της Ουκρανίας, ενεργοποιήθηκαν στον ελλαδικό χώρο στις 3 Απριλίου του 2023 και απενεργοποιήθηκαν στις 23 του ίδιου μήνα.

Τα επιχειρησιακά κινητά της οργάνωσης με κάρτες SIM Ουκρανίας βρέθηκαν σε κλεμμένο αυτοκίνητο στις 17 Μαΐου του περασμένου έτους στον Ασπρόπυργο, μετά από τηλεφώνημα πολίτη στην Άμεση Δράση για ύποπτο όχημα. Το λευκό ΙΧ μάρκας Peugeot, διαπιστώθηκε χρησιμοποιήτο για την παρακολούθηση του Βασίλη Ρουμπέτη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ακόμη μία φωτογραφία με το επιχειρησιακό σπίτι που χρησιμοποιούσαν εκτελεστές της οργάνωσης στην περιοχή Αφαία στον Ασπρόπυργο.

Από την ανάλυση του οπτικού υλικού και στιγμάτων κινητών τηλεφώνων διαπιστώθηκε πως σε αυτό το σπίτι ξεκίνησε το αυτοκίνητο αλλά και η μοτοσικλέτα ο εκτελεστικός βραχίονας της οργάνωσης. Έφτασε έξω από το σπίτι του Ρουμπέτη και τραυμάτισαν θανάσιμα τον ίδιο αλλά και τον γαμπρό του.

«Κλέβω, πυροβολώ, σκοτώνω, δύο φορές σκοτώνω»

Στο μεταξύ, αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι που έρχονται στη δημοσιότητα μεταξύ των μελών της εγκληματικής οργάνωσης που συνελήφθησαν από την ΕΛΑΣ. Υπερηφανεύονταν ότι σκοτώνουν και αντιμετώπιζαν με κυνισμό τα θύματά τους.

Οι δύο συλληφθέντες είναι ομογενείς από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης ενώ η ελληνική αστυνομία έχει ταυτοποιήσει άλλα 5 άτομα.

Φέρονται να συνδέονται με λαθρεμπόριο τσιγάρων. Το βαρύ κατηγορητήριο περιλαμβάνει ανθρωποκτονίες, ληστείες, εκρήξεις και εμπρησμούς.

Ένας εκ των διαλόγων που κατέγραψε η ΕΛΑΣ, είναι μεταξύ ενός εκ των συλληφθέντων για τις δολοφονίες, και συγκεκριμένα του 21χρονου από την Θεσσαλονίκη με έναν φίλο του. Στον διάλογο υπερηφανεύεται ότι σκοτώνει και ότι πρόσφατα πυροβόλησε μάλιστα κάποιον.

21χρονος: Κλέβω, πυροβολάω, σκοτώνω, δύο φορές σκοτώνω

Φίλος: Εσύ τα κάνεις όλα αυτά ε;

21χρονος: Ναι εγώ

Φίλος: Και;

21χρονος: Αυτά

Φίλος: Πώς αισθάνεσαι;

21χρονος: Πολύ καλά

Φίλος: Μπράβο, μπράβο

Την Πέμπτη, χειροπέδες πέρασαν οι αρχές σε πρόσωπα που διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο οργανωμένο έγκλημα, με φόντο τις δολοφονίες φερόμενων ηγετικών στελεχών της εγχώριας μαφίας.

Οι συλλήψεις αφορούν στην δολοφονία του 55χρονου στα Δερβενοχώρια το 2022, του 38χρονου και του κουνιάδου του στον Κορυδαλλό το περασμένο καλοκαίρι και σε μια απόπειρα δολοφονίας στην Πιερία.

Οι συλληφθέντες είναι ομογενείς από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και φέρονται να συνδέονται με λαθρεμπόριο τσιγάρων.

Το παζλ των ερευνών

Η ταυτόχρονη αστυνομική επιχείρηση σε Ασπρόπυργο και Θεσσαλονίκη οδηγησε στην σύλληψη δύο ομογενών 39 και 21 ετών από πρώην σοβιετικές χώρες για:

τη δολοφονία του Γιάννη Σκαφτούρου στα Δερβενοχώρια και τις απόπειρες δολοφονίας της κόρης του και του συμπέθερού του τον Απρίλιο του 2022,

για την διπλή δολοφονία του Βασίλη Ρουμπέτη και του κουνιάδου του Διονύση Μουζακίτη, στον Κορυδαλλό τον περασμένο Ιούνιο,

για την εμπρηστική επίθεση επίσης τον Ιούνιο στο πρατήριο καυσίμων του γιου του Σκαφτούρου στον Ασπρόπυργο, -για εμπρηστική επίθεση σε αποθήκη αντιπάλου τους την ίδια εποχή, που λειτουργούσε ως παράνομο εργοστάσιο παρασκευής τσιγάρων

για την απόπειρα δολοφονίας ενός 47χρονου ομογενή, τον περασμένο Ιούλιο στην Πιερία.

Στο μεταξύ, τελευταία στιγμή, η αστυνομία πρόλαβε έναν 40χρονο Γεωργιανό εκτελεστή της οργάνωσης πριν διαφύγει στο εξωτερικό. Τον ακινητοποίησαν στα Γιάννενα στις 30 Νοεμβρίου, ενώ ταξίδευε οδικώς για την Ηγουμενίτσα, ώστε να φύγει με το πλοίο της γραμμής για την Ιταλία. Στην κατοχή του βρέθηκαν πλαστά έγγραφα των Αρχών της Αρμενίας.

Σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση από το 2016, επτά ετών, για κλοπές.

Προσήχθη στην Ασφάλεια Κατερίνης όπου του πήραν DNA, το οποίο μετά από λίγο καιρό ταυτοποιήθηκε με ορφανό γενετικό υλικό που είχε βρεθεί στο επιχειρησιακό αυτοκίνητο σε οργάνωση που παρακολουθούσαν τον Βασίλη Ρουμπέτη.

Ο 40χρονος οδηγήθηκε στις φυλακές Λάρισας για την καταδικαστική απόφαση και όπως προέκυψε από την έρευνα της αστυνομίας, συμμετείχε στη δολοφονία του Ρουμπέτη και του γαμπρού του, αλλά και στην απόπειρα δολοφονίας ενός 47χρονου ομογενή από το Ουζμπεκιστάν τον Ιούλιο του 2023, στο χωριό Σβορώνος της Πιερίας.

Πηγή: skai.gr

