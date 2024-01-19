Επεισοδιακή αποδείχθηκε μία διάρρηξη οχήματος έξω από τη Θεσσαλονίκη, το μεσημέρι της Παρασκευής

Όλα ξεκίνησαν στις 15:20, όταν οι δράστες διέρρηξαν όχημα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας κι έκλεψαν αντικείμενα.

Στη συνέχεια, μπήκαν σε ένα λευκό όχημα και διέφυγαν προς Θεσσαλονίκη. Κατά τη διαφυγή τους έπεσαν πάνω σε αυτοκίνητο, επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών. Λίγα λεπτά αργότερα… παράτησαν το όχημα τους στην Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή, στο ύψος της οδού Βούλγαρη και εγκατέλειψαν το σημείο.

Οι αστυνομικές Αρχές πραγματοποιούν αναζητήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.