Πύργος: Αγνοείται για όγδοη ημέρα ο 45χρονος οδηγός που παρασύρθηκε από χείμαρρο στο Πλουτοχώρι - Ψάχνουν και στον Αλφειό

Στις έρευνες μετέχουν συνολικά 22 πυροσβέστες , άνδρες της ΕΜΑΚ με δύο σωστικές λέμβους

Για όγδοη συνεχόμενη ημέρα βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες στην ευρύτερη περιοχή της τοπικής κοινότητας, Πλουτοχώρι της Ηλείας, για τον εντοπισμό του 45χρονου οδηγού αυτοκινήτου που παρασύρθηκε το βράδυ της περασμένης Δευτέρας από ορμητικά νερά χειμάρρου.

Στις έρευνες που πραγματοποιούνται και σήμερα μετέχουν συνολικά 22 πυροσβέστες από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες της Ηλείας, από την 6η ΕΜΟΔΕ και από την 6η ΕΜΑΚ Πάτρας, μαζί με δύο σωστικές λέμβους και οκτώ οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις έρευνες χρησιμοποιούνται και μηχανήματα ώστε να απομακρυνθούν φερτά υλικά και χώματα τόσο κατά μήκος του χειμάρρου της Κόβιστας όσο και από τις παρόχθιες περιοχές.

Παράλληλα, ελέγχονται και σημεία του γειτονικού ποταμού Αλφειού.

