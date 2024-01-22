Για όγδοη συνεχόμενη ημέρα βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες στην ευρύτερη περιοχή της τοπικής κοινότητας, Πλουτοχώρι της Ηλείας, για τον εντοπισμό του 45χρονου οδηγού αυτοκινήτου που παρασύρθηκε το βράδυ της περασμένης Δευτέρας από ορμητικά νερά χειμάρρου.
Στις έρευνες που πραγματοποιούνται και σήμερα μετέχουν συνολικά 22 πυροσβέστες από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες της Ηλείας, από την 6η ΕΜΟΔΕ και από την 6η ΕΜΑΚ Πάτρας, μαζί με δύο σωστικές λέμβους και οκτώ οχήματα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στις έρευνες χρησιμοποιούνται και μηχανήματα ώστε να απομακρυνθούν φερτά υλικά και χώματα τόσο κατά μήκος του χειμάρρου της Κόβιστας όσο και από τις παρόχθιες περιοχές.
Παράλληλα, ελέγχονται και σημεία του γειτονικού ποταμού Αλφειού.
Φωτ. αρχείου
- Ταχιάος για FlyOver: Το έργο θα ολοκληρωθεί σε 3,5 χρόνια - Kαμία σχέση με το Μετρό, οι πρόδρομες εργασίες προχωρούν πολύ γρήγορα - Ηχητικό
- Άρση του απαγορευτικού απόπλου το απόγευμα για το λιμάνι του Πειραιά – Σε ισχύ για τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου
- Στις 5 Φεβρουαρίου η παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Τσιόδρα: «Ευρωπαϊκή ενοποίηση- Οι περιπέτειες ενός οράματος»
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.