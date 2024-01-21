Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συνεχίζονται οι έρευνες για την εξαφάνιση του 31χρονου στο Μεσολόγγι - Τη Δευτέρα η απολογία του κρεοπώλη

«Για την αστυνομία παραμένει άγνωστο το κίνητρο της ανθρωποκτονίας, αν έχει τελεστεί από αυτόν τον άνθρωπο», επισήμανε στον ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ 

εξαφάνιση 31χρονου

«Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο κατηγορούμενος κρεοπώλης. Μέχρι και την τελευταία φορά που εξετάστηκε από τους αστυνομικούς  δεν θέλησε να δώσει απαντήσεις για τα στοιχεία που του παρουσίασαν και για τα δεδομένα που έχει η αστυνομία μετά την έρευνα που έγινε», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Καλημέρα» με τον Γιώργο Αυτιά, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, με αφορμή την υπόθεση του 31χρονου άνδρα από το Μεσολόγγι,ο οποίος αγνοείται από τις αρχές Ιανουαρίου.

«Για την αστυνομία παραμένει άγνωστο το κίνητρο της ανθρωποκτονίας, αν έχει τελεστεί από αυτόν τον άνθρωπο. Φυσικά, συνεχίζεται η έρευνα καθώς δεν έχει βρεθεί ίχνος του 31χρονου στα σημεία που ψάχναμε στην ευρύτερη περιοχή», πρόσθεσε η κ. Δημογλίδου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: έγκλημα Μεσολόγγι αγνοούμενος
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark