Θεσσαλονίκη: Φωτιά στο εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο της ΑΓΝΟ - Δείτε βίντεο

Φωτιά ξέσπασε στο εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο της ΑΓΝΟ, στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά καεί απορρίμματα στο παλιό κτίριο και υπάρχει αρκετός καπνός. Για την κατάσβεση της επιχειρούν τρία οχήματα με έξι πυροσβέστες.

Από την έρευνα της Πυροσβεστικής δεν εντοπίστηκε άνθρωπος μέσα στο κτίριο.

Δείτε το βίντεο του Thestival.gr:

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.