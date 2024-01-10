ΚΚΕ: Ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να παριστάνει τον υπερασπιστή της προόδου

«Η συστηματική προσπάθεια του κυρίου Μητσοτάκη να εμφανίζει την αντιδραστική του ατζέντα σε όλα τα ζητήματα με δήθεν "εκσυγχρονιστικό - προοδευτικό - νεωτεριστικό" μανδύα, καταρρέει μπροστά στην αμείλικτη πραγματικότητα της φτώχειας, της ανασφάλειας, της επίθεσης στην υγεία και την παιδεία, της εμπλοκής στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, της ισοπέδωσης όλων των δικαιωμάτων του λαού και της νεολαίας.

Απ' αυτή την άποψη ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του ούτε είναι ούτε μπορούν να παριστάνουν τους υπερασπιστές της προόδου και των λαϊκών δικαιωμάτων» επισημαίνει το ΚΚΕ σε σχόλιό του για τη συνέντευξη του πρωθυπουργού στην ΕΡΤ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

