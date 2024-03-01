Λογαριασμός
Μεγάλη καθίζηση στην Εθνική Οδό Τρικάλων – Άρτας (Φωτογραφίες)

Η κατάσταση του δρόμου, στα 4 χιλιόμετρα από την Πύλη, εμφανίζει ρωγμές με το οδόστρωμα να έχει «κάτσει»

Τρικαλα

Εκτεταμένη καθίζηση καταγράφεται στην Εθνική Οδό Τρικάλων – Άρτας, στη διασταύρωση για Στουρναρέικα.

Όπως καταγράφει το Trikalanews.gr, η κατάσταση του δρόμου, στα 4 χιλιόμετρα από την Πύλη, εμφανίζει ρωγμές με το οδόστρωμα να έχει «κάτσει» αποτελώντας σημείο παγίδα για τους διερχόμενους οδηγούς.

Τρίκαλα

Τρίκαλα

Πηγή: Trikalanews.gr

