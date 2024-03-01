Εκτεταμένη καθίζηση καταγράφεται στην Εθνική Οδό Τρικάλων – Άρτας, στη διασταύρωση για Στουρναρέικα.
Όπως καταγράφει το Trikalanews.gr, η κατάσταση του δρόμου, στα 4 χιλιόμετρα από την Πύλη, εμφανίζει ρωγμές με το οδόστρωμα να έχει «κάτσει» αποτελώντας σημείο παγίδα για τους διερχόμενους οδηγούς.
Πηγή: Trikalanews.gr
