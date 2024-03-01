Εκτεταμένη καθίζηση καταγράφεται στην Εθνική Οδό Τρικάλων – Άρτας, στη διασταύρωση για Στουρναρέικα.

Όπως καταγράφει το Trikalanews.gr, η κατάσταση του δρόμου, στα 4 χιλιόμετρα από την Πύλη, εμφανίζει ρωγμές με το οδόστρωμα να έχει «κάτσει» αποτελώντας σημείο παγίδα για τους διερχόμενους οδηγούς.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.