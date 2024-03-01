Τέμπη: Διακόπηκε για τις 5 Απριλίου η εκδίκαση της πρώτης αγωγής αποζημίωσης συγγενών θύματος

Διακόπηκε για τις 5 Απριλίου η εκδίκαση της υπόθεσης για την πρώτη αγωγή αποζημίωσης συγγενών θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη.

Η συγκεκριμένη αφορά στον Ιωάννη Καρυώτη, ελεγκτή της μοιραίας αμαξοστοιχίας Intercity 62, που μαζί με ακόμη 56 ανθρώπους βρήκε τραγικό θάνατο στην κοιλάδα των Τεμπών την 28η Φεβρουαρίου του 2023.

Τέσσερα συγγενικά του πρόσωπα στρέφονται κατά του ΟΣΕ και της εταιρείας Hellenic Train για την ηθική βλάβη που υπέστησαν, αλλά και για ψυχική οδύνη από τη βαριά απώλεια του δικού τους ανθρώπου και ζητούν αποζημίωση συνολικού ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ από τις δύο εταιρείες, δηλαδή από 250.000 ευρώ τον καθένα.

Γνωρίζουμε ότι και οι τέσσερις συγγενείς που στρέφονται κατά των εταιρειών με την αγωγή τους αναμένεται να βρεθούν σήμερα ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας, προκειμένου να παρακολουθήσουν την εκδίκαση της αγωγής τους, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί.

Εκπροσωπούνται νομικά από τον επίτιμο δικαστικό λειτουργό, τον κ. Παναγιώτη Αθανασόπουλο.

