Φωτιά στην άσφαλτο, με ταχύτητες έως 292 χιλιόμετρα την ώρα (!) και κόντρες στην παραλιακή Αθηνών - Σουνίου, έβαλαν δύο ασυνείδητοι οδηγοί που έπεσαν στα «δίχτυα» της Τροχαίας Αττικής καθώς μάλιστα βιντεοσκοπούσαν τα… κατορθώματά τους και τα «πόσταραν» στα κοινωνικά δίκτυα.

Επικίνδυνη οδήγηση, υπερβολική ταχύτητα, επικίνδυνοι ελιγμοί, αντικανονικό προσπέρασμα, παραβίαση διπλής διαχωριστικής γραμμής, χρήση κινητού τηλεφώνου… Οι δύο οδηγοί έσπασαν το «κοντέρ» στις παραβιάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας αλλά και την αντικοινωνική συμπεριφορά καθώς όχι μόνο έθεταν σε κίνδυνο τους οδηγούς στους δρόμους που επέλεγαν για τις κόντρες τους αλλά φρόντιζαν να προβάλλουν τις… επιδόσεις τους με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Για κακή τους τύχη, όμως, οι αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής περιπολούν και στο οδικό δίκτυο αλλά και στα… κοινωνικά δίκτυα. Μετά από επιστάμενες έρευνες οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τα υψηλών επιδόσεων αυτοκίνητά τους και εντόπισαν τους δύο οδηγούς, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για κατ’ εξακολούθηση παράβαση του άρθρου 290Α Ποινικού Κώδικα (Επικίνδυνη Οδήγηση).

Όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, με βάση και τα βίντεο από τα μέσα κοινωνικής διαπίστωσης, οι δύο οδηγοί ανέπτυσσαν ταχύτητες έως 292 χιλιόμετρα, ενώ για τους αυτοσχέδιους αγώνες τους επέλεγαν κυρίως την εθνική οδό Αθηνών – Σουνίου (στο ύψος του κέντρου διασκέδασης «Ribas») όπου με το πόδι καρφωμένο στο γκάζι έκαναν επικίνδυνους ελιγμούς παραβιάζοντας συνεχώς τη διπλή διαχωριστική γραμμή.

Το ρεκόρ επιτάχυνσης από στάση καταγράφηκε, πάντως, στη Λεωφόρο Σχιστού (στο ρεύμα προς Κερατσίνι) όπου τα αυτοκίνητα «έπιασαν» τα 215 χιλιόμετρα μέσα σε μόλις λίγα δευτερόλεπτα.

Με ταχύτητα 220 χιλιομέτρων την ώρα εντοπίστηκαν στη νέα εθνική οδό Αθηνών - Κορίνθου, στο ύψος της περιοχής των Μεγάρων, ενώ υψηλές ταχύτητες καταγράφηκαν και σε άλλους πολυσύχναστους δρόμους του λεκανοπεδίου και ευρύτερα.

Αξιοσημείωτο -και ακόμη πιο ανησυχητικό – είναι ότι την ώρα που το πόδι «σανίδωνε» το γκάζι, το χέρι ενεργοποιούσε την κάμερα του κινητού προκειμένου η επίδοση να καταγραφεί σε βίντεο για να προβληθεί στα κοινωνικά δίκτυα.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής έχει θέσει στο στόχαστρό της την επικίνδυνη οδήγηση, όπως και γενικότερα τις παραβιάσεις του ΚΟΚ, αφ’ ενός με διαρκείς ελέγχους και έρευνες -επιβάλλοντας τις προβλεπόμενες κυρώσεις στους παραβάτες- για την προστασία των οδηγών και την επαύξηση της οδικής ασφάλειας κι αφ’ ετέρου με ευαισθητοποίηση των οδηγών για τους κινδύνους που η επικίνδυνη οδήγηση και γενικότερα οι παραβιάσεις συνεπάγονται.

