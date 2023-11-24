Με το «Νήσος Κάλυμνος» η κάλυψης της ακτοπλοϊκής σύνδεσης με το Αγαθονήσι

Eκτακτη προσέγγιση στο Αγαθονήσι πραγματοποίησε σήμερα το επιβατηγό πλοίο JOY STAR μετά από ενέργειες των υπηρεσιών του υπουργείου Ναυτιλίας έως ότου καλυφθεί ο διαγωνισμός για την εκτέλεση της συγκεκριμένης γραμμής που έχει ημερομηνία προκήρυξης 27/12. Σημειώνεται ότι το πλοίο Joy Star της εταιρίας Sea Gem εκτελεί τα δρομολόγια Καρλόβασι-'Αγιος Κήρυκος-Χρυσομηλιά-Θύμαινα-Φούρνοι.

Η σύνδεση με το Αγαθονήσι θα καλυφθεί αρχικά με έκτακτη δρομολόγηση από τη Δευτέρα από το "Νήσος Κάλυμνος" και άνευ μισθώματος.

Η συγκεκριμένη γραμμή εξυπηρετείται από το συγκεκριμένο πλοίο που έχει ειδικές προδιαγραφές και τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και καλύπτει τη γραμμή Κάλυμνο, Λέρο, Πάτμο, Λειψοί, Αρκοί, Αγαθονήσι, Πυθαγόρειο .

Οπως ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πηγές από το υπουργείο ναυτιλίας έως τις 27/12 που είναι η προκήρυξη της συγκεκριμένης γραμμής προκειμένου να μπορεί να καλυφθεί η ακτοπλοϊκή σύνδεση έχει ήδη υπάρξει πρόσκληση για απευθείας ανάθεση με κατάθεση δικαιολογητικών έως τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου.

Εκτιμάται ότι έως τέλος της ερχόμενης εβδομάδας θα έχει υπογραφεί η σύμβαση απευθείας ανάθεσης.

Η συγκεκριμένη γραμμή θα έχει τρία δρομολόγια την εβδομάδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.