Με το «Νήσος Κάλυμνος» η κάλυψης της ακτοπλοϊκής σύνδεσης με το Αγαθονήσι

Eκτακτη προσέγγιση στο Αγαθονήσι πραγματοποίησε σήμερα το επιβατηγό πλοίο JOY STAR μετά από ενέργειες των υπηρεσιών του υπουργείου Ναυτιλίας έως ότου καλυφθεί ο διαγωνισμός για την εκτέλεση της συγκεκριμένης γραμμής που έχει ημερομηνία προκήρυξης 27/12. Σημειώνεται ότι το πλοίο Joy Star της εταιρίας Sea Gem εκτελεί τα δρομολόγια Καρλόβασι-'Αγιος Κήρυκος-Χρυσομηλιά-Θύμαινα-Φούρνοι.
Η σύνδεση με το Αγαθονήσι θα καλυφθεί αρχικά με έκτακτη δρομολόγηση από τη Δευτέρα από το "Νήσος Κάλυμνος" και άνευ μισθώματος.
Η συγκεκριμένη γραμμή εξυπηρετείται από το συγκεκριμένο πλοίο που έχει ειδικές προδιαγραφές και τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και καλύπτει τη γραμμή Κάλυμνο, Λέρο, Πάτμο, Λειψοί, Αρκοί, Αγαθονήσι, Πυθαγόρειο .
Οπως ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πηγές από το υπουργείο ναυτιλίας έως τις 27/12 που είναι η προκήρυξη της συγκεκριμένης γραμμής προκειμένου να μπορεί να καλυφθεί η ακτοπλοϊκή σύνδεση έχει ήδη υπάρξει πρόσκληση για απευθείας ανάθεση με κατάθεση δικαιολογητικών έως τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου.
Εκτιμάται ότι έως τέλος της ερχόμενης εβδομάδας θα έχει υπογραφεί η σύμβαση απευθείας ανάθεσης.
Η συγκεκριμένη γραμμή θα έχει τρία δρομολόγια την εβδομάδα.
