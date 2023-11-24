Βραβείο στο τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής για την υπόθεση «Operation White Tower».

Ο Διεθνής Σύνδεσμος Ερευνητών Κλοπών Οχημάτων (International Association of Auto Theft Investigators) απένειμε βραβείο στο τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, για τη διερεύνηση υπόθεσης η οποία αναγνωρίστηκε παγκοσμίως ως η σημαντικότερη έρευνα κλοπής οχημάτων, για το έτος 2022.

Συγκεκριμένα πρόκειται για την επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Operation White Tower», στο πλαίσιο της οποίας τον Μάιο του 2022 εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε κλοπές οχημάτων στην Αττική.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, τα μέλη της προέβαιναν σε κλοπές οχημάτων από περιοχές της Αττικής, τα οποία πλαστογραφούσαν χρησιμοποιώντας έγγραφα οχημάτων που αγόραζαν από χώρες του εξωτερικού, και στη συνέχεια, είτε τα διέθεταν σε μάντρες πώλησης μεταχειρισμένων οχημάτων, είτε τα αποσυναρμολογούσαν και μεταπωλούσαν τα ανταλλακτικά σε εταιρίες, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό της χώρας.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης είχαν συλληφθεί 8 μέλη της οργάνωσης και είχαν εξιχνιαστεί 18 περιπτώσεις κλοπών οχημάτων, από τις οποίες αποκόμισαν παράνομο οικονομικό όφελος ύψους 388.800 ευρώ, ενώ για την επίτευξη της εγκληματικής δραστηριότητάς τους, είχαν αναπτύξει διασυνδέσεις με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και με τρίτες χώρες.

Όπως επισημαίνει η ΕΛΑΣ «το γεγονός αυτό είχε προβληθεί ευρέως στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με αποτέλεσμα ο 'International Association of Auto Theft Investigators' να αναγνωρίσει την υπόθεση ως αυτή με το μεγαλύτερο αντίκτυπο παγκοσμίως στην αντιμετώπιση του Οργανωμένου Εγκλήματος, σχετικά με τις κλοπές οχημάτων.»

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε σε εκδήλωση που έλαβε χώρα στην έδρα της υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, παρουσία του προϊστάμενου της, του αναπληρωτή τμηματάρχη και αξιωματικών του τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας.

Ο Διεθνής Σύνδεσμος Ερευνητών Κλοπών Οχημάτων, είναι οργανισμός ο οποίος εδρεύει στην πόλη Westminster της Πολιτείας Κολοράντο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ιδρύθηκε το 1952 με σκοπό τη βελτίωση της επικοινωνίας και του συντονισμού μεταξύ των αρχών που ασχολούνται με τις έρευνες κλοπών αυτοκινήτων. Απαρτίζεται από περίπου 2.000 μέλη, που εκπροσωπούν 58 χώρες και περιλαμβάνει εκπροσώπους των αστυνομικών αρχών, που ασχολούνται με τη διερεύνηση, την πρόληψη και την εκπαίδευση στον τομέα των κλοπών οχημάτων.

