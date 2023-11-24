Βοιωτία: Συνελήφθη 25χρονος- Είχε πλήθος αρχεία σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος εξιχνιάστηκε, στο πλαίσιο διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας, υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων, για την οποία συνελήφθη 25χρονος σε περιοχή της Βοιωτίας.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων αλλοδαπών Αρχών, από τη διερεύνηση των οποίων προέκυψε ότι χρήστης του διαδικτύου, εντός της ελληνικής επικράτειας, έχει αποκτήσει πρόσβαση σε ιστότοπο-εφαρμογή και κατέχει πλήθος αρχείων με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, πρόσφορο προς διαμοιρασμό.

Τα συλλεχθέντα στοιχεία τέθηκαν υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και μετά από αλληλογραφία με τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου και από την περαιτέρω αστυνομική προανάκριση, προέκυψαν τα στοιχεία καθώς ο τόπος κατοικίας του κατηγορούμενου.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία του, με τη συνδρομή αστυνομικών του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -2- σκληροί δίσκοι, -2- κινητά, φορητή κάρτα αποθήκευσης και USB.

Μάλιστα, από τον επιτόπιο έλεγχο στα ψηφιακά πειστήρια βρέθηκε πλήθος υλικού (φωτογραφίες και βίντεο) σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, προσχολικής έως και εφηβικής ηλικίας, λόγος για τον οποίο ο 25χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκε σε κύρια Ανάκριση, ενώ τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες ή επίμεμπτες πράξεις ή δραστηριότητες που τελούνται μέσω διαδικτύου, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλεφωνικά: 11188

Στέλνοντας e-mail στο: ccu@cybercrimeunit.gov.gr

Μέσω twitter: @CyberAlertGR

Μέσω του gov.gr στην ενότητα Πολίτης και Καθημερινότητα/ Καταγγελίες / Καταγγελίες για εγκλήματα κυβερνοχώρου

Μέσω της εφαρμογής (application) για έξυπνα τηλέφωνα (smart phones): CYBERΚΙD

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.