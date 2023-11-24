Τρία άτομα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στον οικισμό «Αγία Σοφία» στην περιοχή των Διαβατών, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί 39 και 34 ετών καθώς και 42χρονος ημεδαπός, για τα κατά περίσταση αδικήματα της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος και παράβασης του Νόμου περί όπλων.

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 σιδερογροθιές, 2 φυσίγγια, καθώς και κινητά τηλέφωνα, ρολόγια χειρός και ηλεκτρονικές συσκευές, η νόμιμη κατοχή των οποίων ερευνάται.

Βεβαιώθηκαν έξι παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

Συνολικά ελέγχθηκαν 64 άτομα, 51 οχήματα και 5 οικίες.

Πηγή: skai.gr

