Μάχη για τη ζωή του συνεχίζει να δίνει ο 31χρονος αστυνομικός ο οποίος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και διασωληνωμένος στο Γενικό Κρατικό νοσοκομείο της Νίκαιας.

Ο 31χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά από ναυτική φωτοβολίδα κατά τη διάρκεια των επεισοδίων στον αγώνα βόλεϊ Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός στο Ρέντη, νοσηλεύεται σε καταστολή και με μηχανική υποστήριξη, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ.

Το τραύμα του είναι αρκετά βαθύ με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Παράλληλα, η αιμορραγία ελέγχεται ωστόσο οι γιατροί φοβούνται να μην υπάρξει κάποια μόλυνση στο τραύμα.

Πηγή: skai.gr

