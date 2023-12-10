Νέα τροπή έχουν δώσει στις έρευνες της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό του δράστη που πέταξε την ναυτική φωτοβολίδα στον 31χρονο αστυνομικό τα νέα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους.

Από τις μέχρι στιγμής καταθέσεις των αστυνομικών που ήταν παρόντες κατά την επίθεση αλλά και από τα στοιχεία που έχουν συλλέξει μέχρι στιγμής αναζητούν τους χούλιγκανς, αλλά και τους οργανωτές των επεισοδίων στο κλειστό του Ρέντη, ενώ διεξαγόταν η αναμέτρηση βόλεϊ μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού.

Ο ρόλος των δύο ατόμων εκτός γηπέδου

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, οι αστυνομικοί ανέφεραν στις καταθέσεις τους ότι δέχθηκαν τρεις ναυτικές φωτοβολίδες, από τρία διαφορετικά άτομα. Παράλληλα, η αστυνομία εξετάζει την παρουσία δύο ατόμων που βρίσκονταν εκτός γηπέδου και που φέρονται να έδιναν κατευθύνσεις και οδηγίες στην ομάδα των χούλιγκαν, η οποία επιτέθηκε στις δυνάμεις της αστυνομίας.

Οι δύο άγνωστοι φέρονται να οργάνωσαν την επίθεση και αμέσως μετά την εκδήλωσή της, να αποχώρησαν από το γήπεδο. Ως εκ τούτου, δεν ήταν ανάμεσα στους 424 που προσήχθησαν από την αστυνομία για εξέταση.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν βίντεο από κινητά τηλέφωνα, καθώς και άλλα στοιχεία, τα οποία είναι πιθανόν να φωτίσουν όσα συνέβησαν εκείνο το βράδυ, που κατέληξαν στον σοβαρότατο τραυματισμό του 31χρονου αστυνομικού, που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας.

Τα αντικείμενα που έχει στα χέρια της η ΕΛ.ΑΣ

Παράλληλα, η ΕΛΑΣ έχει στα χέρια της μαχαίρια, φωτοβολίδες και άλλα «πολεμοφόδια» που συνέλεξε κατά τον έλεγχο στο κλειστό του Ρέντη, μετά τα επεισόδια.

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα τα ευρήματα από το γήπεδο, μέσω των οποίων αποδεικνύεται ότι η επίθεση στις δυνάμεις της αστυνομίας ήταν προσχεδιασμένη.

Με τα παραπάνω ευρήματα που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές και από τα δείγματα DNA και τα δακτυλικά αποτυπώματα που έχουν στη διάθεσή τους από τους προσαχθέντες θα προσπαθήσουν να συνδέσουν κάποια πρόσωπα με τα αντικείμενα. Παράλληλα, στους χώρους του γηπέδου, εντοπίστηκαν καμένα ρούχα που επιχείρησαν οι δράστες να κάψουν στις τουαλέτες του γηπέδου για να σβήσουν τα ίχνη τους, υπολείμματα από αυτοσχέδιους μηχανισμούς, φωτοβολίδες, κροτίδες και άλλα μεταλλικά αντικείμενα που έχουν σταλεί στη Διεύθυνση εγκληματικών ερευνών για ανάλυση.

Η συγκλονιστική μαρτυρία συναδέλφου του 31χρονου αστυνομικού

Συγκλονιστική είναι και η περιγραφή ενός συναδέλφου του 31χρονου για τις δραματικές ώρες που πέρασανα από την στιγμή του τραυματισμού του 31χρονου μέχρι και τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στην ΕΡΤ «η επιχείρηση μεταφοράς του στο νοσοκομείο έγινε σε συνθήκες πολέμου».

«Οι πρώτες βοήθειες δόθηκαν από συναδέλφους της διμοιρίας. Του έκαναν τουρνικέ εν μέσω μάχης. Οι επιθέσεις ήταν αδιάκοπες, σφοδρότατες με ανθρωποκτόνο πρόθεση. Μια φωτοβολίδα από τις πολλές του ρίξανε, ναυτικού τύπου, βρήκε στόχο και τραυμάτισε τον συνάδελφο στον αριστερό μηρό. Οπισθοχώρησε για λίγα μέτρα και έπεσε κάτω στο δρόμο, με την ναυτική φωτοβολίδα να καίει στο πόδι του. Δύο εκ των ανδρών, του πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες και κλήθηκε σταθμός του ΕΚΑΒ για να έρθει στο σημείο. Σχετικά ήρθε γρήγορα το ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας», είπε ο αστυνομικός. Όπως αναφέρει γύρω τους έπεφταν αναρίθμητες μολότοφ και φωτοβολίδες.

«Προσπάθησε ένας αστυνομικός της διμοιρίας να του αφαιρέσει τη φλεγόμενη φωτοβολίδα από το πόδι, αλλά δεν τα κατάφερε καθώς κάηκαν τα γάντια που φορούσε. Προσπαθήσαμε να την σβήσουμε με πυροσβεστήρες αλλά δεν έσβηνε, καθώς αυτός είναι και ο ρόλος της ναυτικής φωτοβολίδας, να καίει κάτω από το νερό. Ο συνάδελφος δεν έχασε αμέσως τις αισθήσεις του, αλλά πονούσε φρικτά. Στη συνέχεια έχασε πολύ αίμα και του έπεσε η πίεση. Όταν τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ ήταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, λόγω της απώλειας αίματος. Ήταν πολύ άτυχος. Η ναυτική φωτοβολίδα γκέλαρε στο οδόστρωμα και είχε ανοδική πορεία. Πέρασε ανάμεσα από την ασπίδα του και τον εξοπλισμό του, και καρφώθηκε στο μηρό. Ήταν πολύ σφοδρές οι επιθέσεις. Έπεσαν σίγουρα δέκα ναυτικές φωτοβολίδες με πυροσωλήνα, και αναρίθμητοι εκρηκτικοί μηχανισμοί».

Ο αστυνομικός συνέχισε περιγράφοντας ότι οι προσπάθειες των συναδέλφων του να βοηθήσουν τον 31χρονο, εκτυλίσσονταν σε συνθήκες πολέμου. «Έριχναν μπουκάλια με εύφλεκτο υγρό και πάνω τους είχαν προσαρμόσει μασούρια δυναμίτιδας. Αν δείτε το οπτικό υλικό που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, φαίνονται κάτι μανιτάρια που οι φλόγες φτάνουν τα 3 με 4 μέτρα. Τα επεισόδια κράτησαν δέκα με δεκαπέντε λεπτά. Ο συνάδελφός μου τραυματίστηκε μετά το πρώτο πεντάλεπτο, και αφού είχαμε δεχτεί σφοδρές επιθέσεις. Εξήλθαν από το γήπεδο και κινήθηκαν επι τούτου για να επιτεθούν στις αστυνομικές δυνάμεις. Το τουρνικέ που του έκαναν οι συνάδελφοι, όπως είπαν οι γιατροί, του έσωσαν την ζωή και του έδωσαν το δικαίωμα να παλέψει για την ζωή του».

«Κλείδωσαν» τα μέτρα για την οπαδική βία

Την ίδια στιγμή, «κλείδωσαν» στη διυπουργική που πραγματοποιήθηκε χθες Σάββατο στο Μέγαρο Μαξίμου, με τη συμμετοχή και της ΕΥΠ, τα μέτρα που αναμένεται να λάβει -επιπλέον των προηγούμενων- η κυβέρνηση για τον περιορισμό ή και την πάταξη της οπαδικής βίας.

Οι ανακοινώσεις αναμένονται να γίνουν από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο τη Δευτέρα το πρωί, ενώ η κυβέρνηση βρίσκεται σε «ανοιχτή γραμμή» και με την UEFA, προκειμένου να υπάρξει μία ουσιαστική συνεργασία και να ληφθούν τα πλέον αποτελεσματικά μέτρα, με βάση και των εμπειρία των παραγόντων του ποδοσφαίρου.

Οι κινήσεις που θα γίνουν μελετώνται πολύ προσεκτικά και δεν αποκλείεται τα μέτρα να εφαρμοστούν κλιμακωτά, δηλαδή αρχικά οι κενές εξέδρες και ακολούθως η διακοπή των πρωταθλημάτων.

