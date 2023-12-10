Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες ο δρόμος Λαμία-Ιτέα-Αντίρριο είναι από τα βασικά αιτήματα των φορέων της Κεντρικής Ελλάδας. Μάλιστα το τμήμα Μπράλος προς Άμφισσα ήταν το κυρίαρχο, αλλά συνάμα, το πιο δύσκολο τμήμα καθώς διέρχεται τον ορεινό όγκο, όπου ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες τα προβλήματα γίνονται αξεπέραστα.

«Δεκαετίες τώρα περίσσεψαν οι μελέτες εξετάζοντας εναλλακτικές επιλογές μικρές ή μεγαλύτερες παρεμβάσεις» υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΤΕΕ Ανατολικής Στερεάς Θανάσης Λυκόπουλος μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σύμφωνα με τον κ. Λυκόπουλο «στο παρελθόν μιλούσαν και για βελτιώσεις κατά τμήματα στην υφιστάμενη χάραξη, μιλούσαν και για μικρές διευθετήσεις σε κρίσιμα σημεία μόνο. Ωστόσο, όλοι αξιολογούσαν ότι πρέπει να γίνουν σοβαρές παρεμβάσεις σε αυτό τον οδικό άξονα πράγμα το οποίο τελικά υιοθετήθηκε από το αρμόδιο υπουργείο» υπογραμμίζει ο κ. Λυκόπουλος μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ φέρνοντας στο προσκήνιο τις διαβουλεύσεις δεκαετιών για την κατασκευή του συγκεκριμένου δύσκολου οδικού άξονα.

«Όταν την άνοιξη το καλοκαίρι του 2027, θα έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του δρόμου τότε θα υπάρξει μία πολύ μεγάλη ανάσα για τους ανθρώπους που δουλεύουν στις εμπορευματικές μεταφορές για να φτάσουν από την Πάτρα μέχρι τη Λαμία και στη συνέχεια για τη Βόρειο Ελλάδα» είναι τα λόγια που λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Δημήτρης Διαμαντίδης οδηγός νταλίκας, που μετά το Πάτρα - Αγκόνα χρησιμοποιεί αυτό τον δρόμο για να φτάσει στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα.

«Δεν είναι ένα απλό έργο, ούτε βεβαίως ένα έργο τοπικής σημασίας. Αυτό το τμήμα της εθνικής οδού ενώνει όλες τις γωνιές της χώρας» σημειώνει μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο περιφερειάρχης Στερεάς Φάνης Σπανός υπογραμμίζοντας την εξέλιξη των μεταφορών αλλά ακόμη και του τουριστικού ρεύματος στον άξονα Δελφοί - Καλαμπάκα καθώς όπως λέει «με την ολοκλήρωση του άξονα δημιουργούνται νέες συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή, καθώς ενώνει την Ιόνια οδό με τον ΠΑΘΕ και τον Ε65».

Από την αρχή της δεκαετίας του ‘90 το σύνολο των φορέων της Κεντρικής Ελλάδας προσπαθούσαν να αναδείξουν τον συγκεκριμένο άξονα, ως κυρίαρχο και αναγκαίο. Όταν προχωρούσε η ολοκλήρωση του ΠΑΘΕ και κυρίως η προώθηση της κατασκευής του Ε65 τέθηκε θέμα να μην κατασκευαστεί με χαρακτηριστικά εθνικής οδού αλλά να γίνουν τοπικές βελτιώσεις καθώς θεωρήθηκε ανταγωνιστικός οδικός άξονας. Τότε το σύνολο των φορέων ζητούσε από την τότε κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία ο άξονας Λαμία – Ιτέα - Αντίρριο, τμήμα του οποίου είναι το Μπράβος-Άμφισσα να εξαιρεθεί ρητά για να μπορέσει να κατασκευαστεί και να μην περιοριστούν οι δυνατότητες. Μάλιστα έχει γίνει ρητή αναφορά στην σύμβαση παραχώρησης του Ε65 που κυρώθηκε από την Βουλή.

Το τμήμα από τον Μπράλο μέχρι την Άμφισσα έχει έναν ορίζοντα κατασκευής μέχρι το καλοκαίρι του 2027, ενώ στην πρόσφατη επίσκεψη του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τους ανάδοχους να επισπεύσουν έτσι ώστε να παραδοθεί το έργο στις αρχές της άνοιξης το 2027.

Αυτή την περίοδο εξελίσσονται πρόδρομες εργασίες για να δημιουργηθούν προσβάσεις στα σημεία που θα ξεκινήσουν τα τούνελ έτσι ώστε η έναρξη της κατασκευής των τούνελ να γίνει ταυτόχρονα από αρκετά σημεία και να επιστρέψουν με τον τρόπο αυτό την εξέλιξη του έργου.

Εκείνο το οποίο είναι σημαντικό είναι ότι φαίνεται πλέον να έχει βρεθεί κοινός τόπος έτσι ώστε μέσα στους επόμενους δύο ή τρεις μήνες και πριν από την έναρξη της διάτρησης των τούνελ να υπάρξουν αλλαγές στη μελέτη και για λόγους ασφαλείας αλλά και κυκλοφορίας, αντί για ένα τούνελ με δύο λωρίδες κυκλοφορίας να γίνουν δύο τούνελ δηλαδή ένα τούνελ ανά κατεύθυνση κυκλοφορίας.

Μάλιστα, αυτό το ενδεχόμενο συζητήθηκε στο περιθώριο της επίσκεψής του Κυριάκου Μητσοτάκη στις εγκαταστάσεις του έργου και όλα συγκλίνουν ότι η συγκεκριμένη τροποποίηση της μελέτης αναμένεται τους πρώτους μήνες του 2024. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ 2021-2027 και είναι από τα πρώτα οδικά έργα που εντάσσονται στη νέα προγραμματική περίοδο.

Tο οδικό έργο Μπράλλος – Άμφισσα, είναι ένα από τα τρία μεγάλα έργα που ο Όμιλος ΑΒΑΞ υπέγραψε μέσα στο 2023 και έχουν εισέλθει στη φάση της κατασκευής. Εργασίες εκτελούνται στα δυο (Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή) από τα τρία νέα δημόσια νοσοκομεία χορηγίας του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος προϋπολογισμού 443 εκατ. ευρώ καθώς και στον σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ισχύος 1750 MW) στην περιοχή Deva της Ρουμανίας προϋπολογισμού 673,5 εκατ. ευρώ.

Η οδός Μπράλλος – Άμφισσα έχει καταταχθεί από το 1996 στο δευτερεύον εθνικό οδικό δίκτυο και έχει τέσσερα διακριτά τμήματα. Τα δυο περιλαμβάνονται στην συγκεκριμένη εργολαβία, το τρίτο έχει κατασκευαστεί και ακόμη ένα αποτελεί ξεχωριστή εργολαβία που η κατασκευή του έχει ξεκινήσει.

1ο Υποτμήμα: Μπράλος – Αρχή παράκαμψης Γραβιάς (Χ.Θ. 0+000 – Χ.Θ. 7+300) ξεκινά από τον Μπράλο και φτάνει μέχρι την αρχή της παράκαμψης της Γραβιάς και έχει μήκος 7,3 χιλιόμετρα.

2ο Υποτμήμα: Η παράκαμψη της Γραβιάς (Χ.Θ. 7+300 – Χ.Θ. 9+300) μήκους 2 χιλιομέτρων που έχει κατασκευαστεί.

3ο Υποτμήμα: . Το τμήμα του άξονα από Χ.Θ. 9+300 έως τον Ι.Κ. Μεταλλείων Βωξίτη στη Χ.Θ. 14+000 έχει έχει ξεκινήσει με διαφορετική εργολαβία.

4ο Υποτμήμα: Ι.Κ. Μεταλλείων Βωξίτη (δεν περιλαμβάνεται) – Άμφισσα (Χ.Θ. 14+000 – Χ.Θ. 30+700). Είναι το τελευταίο τμήμα των περίπου 17 χλμ, ενταγμένο σε αυτή την εργολαβία και αρχίζει από τον ισόπεδο κόμβο των Μεταλλείων Βωξίτη και φτάνει μέχρι την Άμφισσα. Στο τμήμα αυτό προβλέπονται να κατασκευαστούν δύο σήραγγες η μεν μία μήκους 2.225 m και η δεύτερη 2.485 μέτρων, ενώ μελετάτε οι σήραγγες να γίνουν δίδυμες για λόγους ασφαλείας. Θα κατασκευαστεί ένας μεγάλος αριθμός από ισόπεδους κόμβους, 7 γέφυρες αλλά και ένα δίκτυο παράλληλων και κάθετων δρόμων για τη σύνδεση του υφιστάμενου δικτύου. Περιλαμβάνει ακόμη εργασίες για την κατασκευή κάθε είδους τεχνικών έργων (οχετοί, γέφυρες, σήραγγες, τοίχοι αντιστήριξης, οπλισμένο επίχωμα), εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης, εργασίες ασφάλισης και σήμανσης, εργασίες οδοφωτισμού και σηράγγων και λοιπές εργασίες που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της οδού, όπως κατασκευή και τοποθέτηση κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεις, εργασίες αποχέτευσης.

«Αυτός ο οδικός άξονας δεν αποτελεί μόνο εναλλακτική διαδρομή όπως θα μπορούσαν με την προσδιορίσουν κάποιοι, αλλά αποτελεί τον βασικό άξονα που ενώνει τη Δυτική με την Κεντρική Ελλάδα και βγάζει πλέον από την απομόνωση πολλές περιοχές της Φθιώτιδας και της Φωκίδας» υπογραμμίζει μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο περιφερειάρχης Φάνης Σπανός. Μάλιστα, συνδυάζει το συγκεκριμένο έργο με τις ενέργειες που προωθούνται έτσι ώστε άλλος ένας οδικός άξονας από τη Λαμία μέχρι το Καρπενήσι με προοπτική και το Καρπενήσι Αγρίνιο, δημοπρατείται για να ξεκινήσει η κατασκευή του από τη Μακρακώμη μέχρι το τούνελ του Τυμφρηστού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

